Der Bundesliga-Chef lacht über die Austria

Andrew, Mandelson und Epstein auf Bademantel-Foto
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0:3 gegen FAC im ersten Zweitliga-Heimspiel in der Insolvenz – die Austria Klagenfurt verlor vor einer tristen Kulisse. Der Teammanager fungierte als Stadionsprecher, der VIP-Klub musste abspecken, Neo-Funktionär Dollinger ärgerte sich über die Aufstellung. Und Bundesliga-Chef Christian Ebenbauer äußert sich zur Causa Stripfing und dem violetten Untergang ...
Triste Stimmung im 30.000 Zuseher fassenden Wörthersee-Stadion. Nur noch ein Kiosk hatte auf der Verteiler-Ebene offen, bei der Security wurde gespart, Team-Manager Sandro Zakany machte sogar den Stadionsprecher – und am Ende gab’s im ersten Zweitliga-Heimspiel des Frühjahres eine ebenso bittere, aber verdiente 0:3-Niederlage gegen den FAC.
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