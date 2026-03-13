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Der Bundesliga-Chef lacht über die Austria

Kärnten
13.03.2026 23:07
Immerhin schwang noch eine ganz kleine Gruppe von Fans die violetten Fahnen. . .
Immerhin schwang noch eine ganz kleine Gruppe von Fans die violetten Fahnen. . .(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Dorian Seistock
Von Claudio Trevisan und Dorian Seistock

0:3 gegen FAC im ersten Zweitliga-Heimspiel in der Insolvenz – die Austria Klagenfurt verlor vor einer tristen Kulisse. Der Teammanager fungierte als Stadionsprecher, der VIP-Klub musste abspecken, Neo-Funktionär Dollinger ärgerte sich über die Aufstellung. Und Bundesliga-Chef Christian Ebenbauer äußert sich zur Causa Stripfing und dem violetten Untergang ...

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Triste Stimmung im 30.000 Zuseher fassenden Wörthersee-Stadion. Nur noch ein Kiosk hatte auf der Verteiler-Ebene offen, bei der Security wurde gespart, Team-Manager Sandro Zakany machte sogar den Stadionsprecher – und am Ende gab’s im ersten Zweitliga-Heimspiel des Frühjahres eine ebenso bittere, aber verdiente 0:3-Niederlage gegen den FAC.

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