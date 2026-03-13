Der Bundesliga-Chef lacht über die Austria

Triste Stimmung im 30.000 Zuseher fassenden Wörthersee-Stadion. Nur noch ein Kiosk hatte auf der Verteiler-Ebene offen, bei der Security wurde gespart, Team-Manager Sandro Zakany machte sogar den Stadionsprecher – und am Ende gab’s im ersten Zweitliga-Heimspiel des Frühjahres eine ebenso bittere, aber verdiente 0:3-Niederlage gegen den FAC.