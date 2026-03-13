Bild war in den Files
Andrew, Mandelson und Epstein auf Bademantel-Foto
In den Epstein-Akten ist offenbar erstmals ein Foto ausfindig gemacht worden, das den früheren britischen Prinzen Andrew und den britischen Politiker Peter Mandelson gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zeigt.
Andrew und Mandelson tauchen vielfach in den sogenannten Epstein-Akten auf – das nun entdeckte undatierte Bild zeigt Andrew und Mandelson gemeinsam im Bademantel neben Epstein. Sie sitzen barfuß auf einer Holzterrasse. Epstein trägt ein dunkles Oberteil und eine helle Hose.
Das Foto, über das der britische Fernsehsender ITV am Freitag berichtete, gehört zu den Millionen Dateien rund um den Fall Epstein, die das US-Justizministerium Anfang dieses Jahres veröffentlicht hatte.
Foto vermutlich zwischen 1999 und 2000 aufgenommen
Laut ITV entstand das Bild auf Martha‘s Vineyard, einer Insel im US-Bundesstaat Massachusetts. Vermutlich sei es zwischen 1999 und 2000 aufgenommen worden – und somit mehrere Jahre, bevor Epstein 2008 zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte.
Nicht nur Andrew und Mandelson sind auf Fotos zu sehen, die mit den Epstein-Files veröffentlicht wurden:
Die Verbindungen von Andrew Mountbatten-Windsor und Mandelson zum 2019 verstorbenen Epstein sorgen seit Monaten in Großbritannien für Wirbel. Beide wurden vergangenen Monat im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal festgenommen, beide bestreiten ein Fehlverhalten.
Dem früheren Prinzen Andrew waren im vergangenen Jahr seine royalen Titel aberkannt wurden. Er wird beschuldigt, während seiner Zeit als britischer Handelsgesandter zwischen 2001 und 2011 vertrauliche Dokumente an Epstein weitergegeben zu haben.
Informationen an Epstein weitergegeben
Auch der frühere britische Minister, Botschafter und EU-Kommissar Mandelson soll in der Zeit als Regierungsglied Informationen an Epstein weitergegeben haben, unter anderem während der Finanzkrise 2008. Der britische Premierminister Keir Starmer entließ Mandelson im September vergangenen Jahres als Botschafter in Washington, nachdem neue Informationen bekannt geworden waren, die das Ausmaß seiner Freundschaft zu Epstein offenlegten.
Epstein soll mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht haben. Teilweise soll der bestens vernetzte Multimillionär die Opfer an Prominente vermittelt haben. Im Juli 2019 wurde Epstein erneut festgenommen und musste eine Haftstrafe verbüßen. Am 10. August 2019 wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle aufgefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.
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