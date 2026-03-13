Andrew, Mandelson und Epstein auf Bademantel-Foto

Informationen an Epstein weitergegeben

Auch der frühere britische Minister, Botschafter und EU-Kommissar Mandelson soll in der Zeit als Regierungsglied Informationen an Epstein weitergegeben haben, unter anderem während der Finanzkrise 2008. Der britische Premierminister Keir Starmer entließ Mandelson im September vergangenen Jahres als Botschafter in Washington, nachdem neue Informationen bekannt geworden waren, die das Ausmaß seiner Freundschaft zu Epstein offenlegten.