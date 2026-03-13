Vorteilswelt
Tag 14 im Nahost-Krieg

US-Tankflugzeug abgestürzt ++ Explosionen im Iran

Außenpolitik
13.03.2026 06:41
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Seit 14 Tagen tobt der Krieg zwischen dem Iran und den USA und Israel. Ein US-Tankflugzeug ist nach Angaben des Militärs im Westen des Irak abgestürzt. Iranische Staatsmedien melden unterdessen erneut Explosionen in Teheran. krone.at tickert für Sie die wichtigsten Ereignisse des Tages live. 

Die wichtigsten Meldungen in Kürze:

  • Ein US-Tankflugzeug ist nach Angaben des Militärs im Westen des Irak abgestürzt.
  • Iranische Staatsmedien melden erneut Explosionen in Teheran. Bewohner berichteten, dass ihre Häuser gebebt hätten.
  • Zwei tödliche Angriffe in den USA (VirginiaMichigan) schüren neue Sorgen vor Anschlägen wegen des Iran-Kriegs.
  • Das Mullah-Regime in Teheran schlägt mit Drohnen und Raketen zurück. Dabei werden auch unerwartete Ziele unter Beschuss genommen.
  • Bei einem Angriff auf im Irak stationierte französische Truppen ist ein Soldat getötet worden.
  • Angesichts der stark angestiegenen Energiepreise erlaubt die US-Regierung vorübergehend den Verkauf von russischem Erdöl.

Alle Entwicklungen zur aktuellen Lage lesen Sie in unserem Liveticker:

Krieg tobt seit Ende Februar
Seit 28. Februar wurden Hunderte Ziele attackiert, darunter Raketenstellungen, Stützpunkte der Revolutionsgarden sowie Anlagen des iranischen Atomprogramms. Bei den ersten Angriffen kam auch Irans oberster Führer Ali Khamenei ums Leben, ebenso mehrere ranghohe Militärs. Teheran reagierte rasch mit Gegenangriffen: Raketen und Drohnen wurden auf Israel sowie auf US-Militärbasen im Nahen Osten abgefeuert, etwa in Bahrain, Kuwait und im Irak.

Israel und die USA führen nach eigenen Angaben weiterhin tägliche Luftschläge gegen die iranische Infrastruktur aus. Gleichzeitig setzt Teheran auch auf Angriffe über verbündete Gruppen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon. Bereits in den ersten Kriegstagen kamen Hunderte Menschen ums Leben, die meisten davon im Iran; zudem wurden Tausende Ziele in über hundert Städten angegriffen. 

Außenpolitik
13.03.2026 06:41
