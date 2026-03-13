Jetzt ist es amtlich: Bis 2050 fehlen uns 120.000 Arbeitskräfte. Die Babyboomer gehen in Pension, es rücken zu wenige Junge nach.
Tatsächlich ist die Situation noch schlimmer. Zieht man das Plus von Wien ab, fehlt in den Bundesländern eine Viertelmillion Erwerbspersonen! Während die Hauptstadt dank Zuzug, auch durch Flüchtlinge, um fast 16 Prozent wächst, brechen Kärnten, das Burgenland und Tirol zweistellig ein. In Hermagor oder Mürzzuschlag minus 20 Prozent!
Ganze Täler sterben aus – Schulen sperren zu, Busse fahren nicht mehr, der letzte Friseur verschwindet. Das ist keine Horrorvision, das ist die Prognose von Statistik Austria und AMS.
Laut AMS-Chef Kopf sitzen in Wien 32.000 arbeitslose Flüchtlinge – jeder vierte Arbeitslose in der Hauptstadt –, während in Tirol, Kärnten und der Steiermark händeringend Leute gesucht werden. Die Lösung? Deutschland und Schweden machen es vor: Wohnsitzauflage! Wer Asyl bekommt, bleibt dort, wo er zuerst war. Punkt. Bei uns dürfen alle nach Wien, überlasten dort Schulen, Sozialhilfe und Arbeitsmarkt.
Natürlich braucht es auch längere Kindergarten-Öffnungszeiten, damit Mütter arbeiten können. Und ja, die Beschäftigung der Älteren muss verbessert werden.
Aber der wichtigste Hebel ist die Verteilung. Es kann nicht sein, dass Wien immer voller wird, während die Regionen vertrocknen.
Deshalb der Appell an die Politik: Hört auf wegzuschauen! Sonst leben unsere Kinder bald in einem Österreich, das nur noch aus einer überfüllten Hauptstadt besteht und aus acht Bundesländern, in denen die Arbeitskräfte fehlen.
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