Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Bis 2050 fehlen uns 120.000 Arbeitskräfte

Kolumnen
13.03.2026 20:00
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Vergil Siegl
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Vergil Siegl(Bild: Imre Antal)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl
0 Kommentare

Jetzt ist es amtlich: Bis 2050 fehlen uns 120.000 Arbeitskräfte. Die Babyboomer gehen in Pension, es rücken zu wenige Junge nach.

Tatsächlich ist die Situation noch schlimmer. Zieht man das Plus von Wien ab, fehlt in den Bundesländern eine Viertelmillion Erwerbspersonen! Während die Hauptstadt dank Zuzug, auch durch Flüchtlinge, um fast 16 Prozent wächst, brechen Kärnten, das Burgenland und Tirol zweistellig ein. In Hermagor oder Mürzzuschlag minus 20 Prozent!

Ganze Täler sterben aus – Schulen sperren zu, Busse fahren nicht mehr, der letzte Friseur verschwindet. Das ist keine Horrorvision, das ist die Prognose von Statistik Austria und AMS.

Lesen Sie auch:
Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
13.03.2026

Laut AMS-Chef Kopf sitzen in Wien 32.000 arbeitslose Flüchtlinge – jeder vierte Arbeitslose in der Hauptstadt –, während in Tirol, Kärnten und der Steiermark händeringend Leute gesucht werden. Die Lösung? Deutschland und Schweden machen es vor: Wohnsitzauflage! Wer Asyl bekommt, bleibt dort, wo er zuerst war. Punkt. Bei uns dürfen alle nach Wien, überlasten dort Schulen, Sozialhilfe und Arbeitsmarkt.

Natürlich braucht es auch längere Kindergarten-Öffnungszeiten, damit Mütter arbeiten können. Und ja, die Beschäftigung der Älteren muss verbessert werden.

Aber der wichtigste Hebel ist die Verteilung. Es kann nicht sein, dass Wien immer voller wird, während die Regionen vertrocknen.

Deshalb der Appell an die Politik: Hört auf wegzuschauen! Sonst leben unsere Kinder bald in einem Österreich, das nur noch aus einer überfüllten Hauptstadt besteht und aus acht Bundesländern, in denen die Arbeitskräfte fehlen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
13.03.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
190.942 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.989 mal gelesen
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
155.523 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: Putin hilft Iran ++ Bisher über 2000 Tote
1892 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin soll dem Iran helfen, glaubt US-Präsident Trump.
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1488 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1043 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Bis 2050 fehlen uns 120.000 Arbeitskräfte
„Krone“-Kommentar
Die richtige Alternative im Spritpreis-Streit
„Krone“-Kolumne
Die liebevolle Gnade der Künstlichen Intelligenz
„Krone“-Kommentar
Kann‘s am Freitag, den 13., denn schlimmer werden?
Krone Plus Logo
„Krone“-Kommentar
Die deutschen Sozialisten sind an der Absturzkante
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf