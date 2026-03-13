Bis 2050 fehlen uns 120.000 Arbeitskräfte

Laut AMS-Chef Kopf sitzen in Wien 32.000 arbeitslose Flüchtlinge – jeder vierte Arbeitslose in der Hauptstadt –, während in Tirol, Kärnten und der Steiermark händeringend Leute gesucht werden. Die Lösung? Deutschland und Schweden machen es vor: Wohnsitzauflage! Wer Asyl bekommt, bleibt dort, wo er zuerst war. Punkt. Bei uns dürfen alle nach Wien, überlasten dort Schulen, Sozialhilfe und Arbeitsmarkt.