Der Anlass könnte kaum größer sein

Erstmals in der Vereinsgeschichte kämpft der LASK in der Ligaphase der UEFA Champions League um Punkte. Beim Heimspiel des LASK gegen Fenerbahçe Istanbul am 9. Dezember in der Raiffeisen Arena Linz erklingt die neu eingespielte Champions-League-Hymne erstmals vor Publikum.