Gänsehaut garantiert: Beim Heimspiel des LASK gegen Fenerbahçe Istanbul am 9. Dezember ertönt die legendäre UEFA-Champions-League-Hymne erstmals im unverwechselbaren Orchesterklang. Das Bruckner Orchester Linz und der Chor des Landestheaters Linz zogen sich für die Aufnahme sogar LASK-Trikots an. Die „Krone“ hat zugehört.
Fußball und Kultur sind kein Widerspruch. Die wohl berühmtesten Töne des europäischen Fußballs erklingen ab sofort mit oberösterreichischer Strahlkraft: Das Bruckner Orchester Linz hat gemeinsam mit dem LASK die legendäre UEFA-Champions-League-Hymne neu aufgenommen.
Unter der musikalischen Leitung von Markus Poschner und gemeinsam mit dem Chor des Landestheaters Linz unter Franz Obermair entstand eine Aufnahme, die Champions-League-Atmosphäre mit der Klangkraft eines der führenden Orchester Österreichs verbindet.
Der Anlass könnte kaum größer sein
Erstmals in der Vereinsgeschichte kämpft der LASK in der Ligaphase der UEFA Champions League um Punkte. Beim Heimspiel des LASK gegen Fenerbahçe Istanbul am 9. Dezember in der Raiffeisen Arena Linz erklingt die neu eingespielte Champions-League-Hymne erstmals vor Publikum.
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