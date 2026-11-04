Wie Österreich jetzt die EU „austricksen“ will

Pikant: Die Gefahr sieht auch Brüssel. Im Schreiben zur Fristverlängerung verweist die Kommission selbst auf die akute Gefährdung Minderjähriger und benennt problematische Plattformfunktionen. Leichtfried legt drei EU-Studien nach. Eine Übersichtsarbeit fand in zehn von 15 untersuchten Studien Hinweise darauf, dass Algorithmen extremistische Inhalte verstärken. Ob Brüssel die Sicherheitskarte sticht, ist offen. Bis auf Weiteres heißt es für Wien ohnehin: Wartebank bis Juli.