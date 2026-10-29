Brüssel stoppt Österreichs Social-Media-Verbot

Die österreichische Bundesregierung wollte Kinder unter 14 Jahren künftig mit strengeren Regeln vor den Gefahren sozialer Netzwerke schützen. Doch vorerst wird daraus nichts. Die EU-Kommission hat die Stillhaltefrist für den österreichischen Gesetzesentwurf um ein Jahr verlängert, wie sie am Donnerstag in Brüssel bekannt gab. Damit kann das nationale Vorhaben frühestens Ende Juli 2027 in Kraft treten, ohne ein EU-Vertragsverletzungsverfahren zu riskieren.