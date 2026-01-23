Mehrheit will strengere Regeln bei sozialen Medien

Nach dem neuerlichen Vorstoß von SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried in der „Krone“, nimmt die Debatte über ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre wieder Fahrt auf.

Rückenwind erhält die Diskussion durch ein aktuelles „Krone“-Online-Voting. Rund 14.900 Teilnehmer stimmten über die Frage, Social-Media für Jugendliche zu verbieten, ab – das Ergebnis fiel eindeutig aus: 82 Prozent der Abstimmenden sprachen sich für ein Verbot aus, lediglich 18 Prozent lehnten einen solchen Schritt ab. Aber wie sieht das die österreichische Politik?