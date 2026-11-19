Erst seit Juni hielt Elon Musks Weltraumfirma SpaceX den Rekord, nun wird das Zepter an den KI-Entwickler Anthropic übergeben: Das Unternehmen hinter dem Sprachmodell Claude sammelt mehr Geld ein als geplant. Damit startet der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse.
Wie n-tv berichtet, bringe der Hauptteil der Aktienplatzierung des KI-Entwicklers laut Mitteilung 81,3 Milliarden Dollar ein. Bei SpaceX waren es im Juni 75 Milliarden Dollar gewesen.
Zuvor war bekannt geworden, dass Anthropic den Ausgabepreis für seine Aktien auf 83 US-Dollar je Anteilschein angehoben hatte. Zudem sei das Volumen des Angebots wegen der hohen Nachfrage auf 980 Millionen Aktien aufgestockt worden. Ursprünglich war die Preisspanne für die Aktien bei 70 bis 78 Dollar festgesetzt worden, das Unternehmen wollte 825 Millionen Papiere verkaufen.
Schon zuvor war klar, dass Anthropic auf einen der größten Börsengänge der Geschichte zusteuert. Aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC vor gut einer Woche eingereichten aktualisierten Verkaufsprospekt geht hervor, dass das Unternehmen eine Gesamtbewertung von bis zu einer Billion US-Dollar anstrebt. Die Anthropic-Aktie soll an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT gelistet werden.
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