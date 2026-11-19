Schon zuvor war klar, dass Anthropic auf einen der größten Börsengänge der Geschichte zusteuert. Aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC vor gut einer Woche eingereichten aktualisierten Verkaufsprospekt geht hervor, dass das Unternehmen eine Gesamtbewertung von bis zu einer Billion US-Dollar anstrebt. Die Anthropic-Aktie soll an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT gelistet werden.