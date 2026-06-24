Router aus China „potenzielle trojanische Pferde“

Die EU übersieht einer Studie zufolge Internetrouter als zentralen Baustein digitaler Souveränität. 93 Prozent des europäischen Datenverkehrs laufe über diese Geräte, ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Studie. Dabei kontrollieren chinesische Anbieter wie Huawei, Xiaomi oder TP-Link rund 37 Prozent des Marktes, ohne dass dies für Verbraucher offensichtlich sei.
Viele erhielten die Geräte von ihrem jeweiligen Internetanbieter mit dessen Logo auf dem Gehäuse. Sie gingen daher meist davon aus, dass ihr Router europäischer Herkunft sei, so die Studie der Branchenallianz SafeNet, der Denkfabrik IE.F und der Beratungsfirma Iconomy.
„Während Europa Gesetze zur Cloud-Souveränität und zu Halbleiter-Lieferketten erlässt, wird der eigentliche Ausgangs- und Endpunkt der digitalen Aktivitäten zu einem kritischen blinden Fleck“, schrieben die Autoren der Studie.
Außereuropäische Heimrouter seien potenzielle trojanische Pferde in Millionen Haushalten. Die größten Risiken seien Sicherheitslücken, Datenabfluss oder Fernzugriffe. Zudem könnten ausländische Hersteller gesetzlich zur Kooperation mit den Behörden ihres jeweiligen Heimatlandes gezwungen werden.
Komponenten chinesischer Hersteller tabu
SafeNet fordert daher eine verpflichtende Kennzeichnung der Herkunft eines Routers. Zudem müssten die Anforderungen für die Beschaffung durch öffentliche Einrichtungen verschärft und europäische Produktionskapazitäten gefördert werden. In der Sovereignty Alliance for European Network Technology (SafeNet) haben sich mehrere Netzwerkgeräte-Anbieter wie Fritz! und Devolo zusammengeschlossen.
Im europäischen Mobilfunk sind Netzwerkkomponenten chinesischer Anbieter in bestimmten Bereichen tabu. Aus dem 5G-Netz in Deutschland sollen sie bis 2029 endgültig verschwinden.
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