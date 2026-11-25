Ski-Ass Ricarda Haaser in der neuen Serie „Hüttengeflüster“ über ihren beinharten Weg zurück in den Weltcup, den Zusammenhalt mit Bruder Raphael – und wie sie am besten Ruhe findet.
„Krone“: Ende Februar hast du dir bei einem brutalen Sturz in Soldeu deine x-te Verletzung zugezogen. Auch dank eines Spenderknochens bist du schon wieder zurück, das grenzt an ein Wunder.
Haaser: Dreimal Bandscheibenvorfall, Kreuzbandriss, Schienbeinkopffraktur. Das ist nicht Nichts. Die letzten fünf, sechs Jahre waren nicht einfach, ein echt zacher Weg. Aber ich bin immer stärker herausgekommen. Darauf bin ich stolzer als auf meine WM-Medaille.
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