Während die Bayern in der Königsklasse ungeschlagen sind, warten die Franzosen auf den ersten Erfolg. Mit nur einem Punkt aus vier Spielen belegt der OSC den vorletzten Tabellenplatz, muss unbedingt punkten, soll es noch etwas mit den Playoffs werden. Die Defensive der Franzosen zählt zudem mit zehn Gegentoren zu den schwächsten der gesamten Champions League.