Fünfter Spieltag in der Champions League: Lille empfängt den FC Bayern München. Wir berichten ab 21 Uhr LIVE – siehe unten.
Hier der Liveticker zum Spiel:
Während die Bayern in der Königsklasse ungeschlagen sind, warten die Franzosen auf den ersten Erfolg. Mit nur einem Punkt aus vier Spielen belegt der OSC den vorletzten Tabellenplatz, muss unbedingt punkten, soll es noch etwas mit den Playoffs werden. Die Defensive der Franzosen zählt zudem mit zehn Gegentoren zu den schwächsten der gesamten Champions League.
Aber Vorsicht! Auch die Bayern haben ihre Probleme. Gegen den 1. FC Köln zog sich Harry Kane einen Riss des Syndesmosebandes zu. Der Nationalspieler wird den Bayern Monate fehlen. Auch Serge Gnabry, Ismael Saibari und Alphonso Davies stehen verletzt nicht zur Verfügung.
Dazu kommt: Hinter Luis Díaz steht noch ein Fragezeichen, genauso wie hinter Michael Olise, der sich ebenfalls gegen Köln verletzte. Immerhin soll Jamal Musiala wieder spielen – oder schont ihn Trainer Vincent Kompany nach dem ganzen Wirbel vielleicht doch ...
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