Der finanzmarode VSV hängt schwer angeschlagen in den Seilen! Die „Krone“ fragte bei den blau-weißen Legenden Wolfgang Kromp, Günther Lanzinger und Engelbert Linder nach, wie sie die brenzlige Situation beurteilen. Alle drei sind tief betroffen. Zudem startet der VSV eine Kampagne zur Sicherung des heurigen Spielbetriebs. Sportlich sind die Adler am Mittwoch beim Tabellennachbarn in Mailand zu Gast. Nach drei Niederlagen in Folge wäre ein Sieg enorm wichtig.
Der tiefe Fall des VSV mit dem Insolvenzantrag hat Villach und die Fans enorm getroffen – natürlich sind auch viele Ex-Spieler total geknickt. Die „Krone“ plauderte mit drei blau-weißen Legenden.
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