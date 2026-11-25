Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist – doch für Formel-E-Neuling Opel hat die Reise noch nicht wirklich begonnen. Schwere finanzielle Schwierigkeiten und eine strategische Neuausrichtung zwingen den Automobilkonzern Stellantis, im Motorsport die Reißleine zu ziehen. Die Formel-E-Projekte erhalten noch „Gnadenfrist“, das Langstreckenprogramm von Peugeot wird trotz eines neu entwickelten Hypercars mit sofortiger Wirkung eingestellt ...
Dunkle Wolken über dem Automobilkonzern Stellantis: Erst Mitte März kündigte man nach Citroen auch den Formel-E-Einstieg von Opel an. Bei den Vorsaisontests auf dem „Circuito del Jarama“ nahe der spanischen Hauptstadt Madrid präsentierte der Konzern noch am vergangenen Donnerstag stolz seine neuen Boliden.
„Das Schlimmste wäre, wenn wir nur hinterherfahren“, scherzte Opel-Teamchef Jörg Schrott nach den durchaus vielversprechenden Tests. Auch die beiden Piloten, Elektro-Rekordsieger Mitch Evans und Formel-2-Champion Theo Pourchaire, zeigten sich zuversichtlich: „Die Beschleunigung ist wirklich Wahnsinn.“ Mittlerweile dürfte ihnen das Lachen allerdings vergangen sein.
Denn wie nun bekannt wurde, zieht Stellantis bei sämtlichen Motorsportprojekten den Stecker. Mit sofortiger Wirkung endet das Langstreckenengagement von Peugeot, dessen komplett neu entwickeltes Hypercar 2027 somit gar nicht erst in der WEC an den Start gehen wird.
Interessanten Kompromiss
Vom motorsportlichen Kahlschlag verschont bleiben vorerst nur das Rallye-WM-Programm von Lancia sowie das NASCAR-Projekt von Dodge. Der Formel E gewährt der finanziell angeschlagene Konzern noch eine Gnadenfrist bis zum Saisonfinale mitte Juli in Tokio.
Die Elektroserie steht nach der heftigen Explosion von Taylor Barnards Gen4-Boliden ohnehin unter Druck, muss doch die Ursache noch vor dem Saisonstart im Jänner geklärt werden. Durch das Verschwinden von Stellantis aus der Serie kommt nun das schrumpfende Starterfeld erschwerend hinzu.
Ganz umsonst soll das Engagement auf der Rennstrecke allerdings nicht gewesen sein. „Das im Motorsport gewonnene Know-how will der Konzern künftig verstärkt in die Entwicklung sportlicher Serienmodelle einfließen lassen,“ heißt es seitens des Konzerns. Profitieren sollen davon vor allem Alfa Romeo und Maserati mit exklusiven Hochleistungsmodellen, aber auch die sportlichen Ableger Veloce (Alfa Romeo), GTi (Peugeot), HF (Lancia) und GSE (Opel).
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