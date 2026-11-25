Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist – doch für Formel-E-Neuling Opel hat die Reise noch nicht wirklich begonnen. Schwere finanzielle Schwierigkeiten und eine strategische Neuausrichtung zwingen den Automobilkonzern Stellantis, im Motorsport die Reißleine zu ziehen. Die Formel-E-Projekte erhalten noch „Gnadenfrist“, das Langstreckenprogramm von Peugeot wird trotz eines neu entwickelten Hypercars mit sofortiger Wirkung eingestellt ...