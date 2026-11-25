Rapid Wien ist das Team der Stunde in der heimischen Bundesliga. Mit 36 Punkten aus 13 Spielen stellten die Hütteldorfer einen neuen Rekord auf. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du jede Woche gewinnst, einfach magisch“, schwärmte Stürmer Ercan Kara nach dem jüngsten 3:0-Sieg über den GAK. Für den Rekordmeister soll die Siegesserie am Samstag auch in Lustenau weitergehen. Daran besteht kein Zweifel.