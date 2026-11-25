Über die Jahre kam Rapid Wien schon dreimal als Tabellenführer der Bundesliga ins Reichshofstadion. Und zweimal musste das damals von Heribert Weber gecoachte Team Federn lassen. Trotzdem gehen die Hütteldorfer am Samstag natürlich als klarer Favorit in das Duell der Grün-Weißen.
Rapid Wien ist das Team der Stunde in der heimischen Bundesliga. Mit 36 Punkten aus 13 Spielen stellten die Hütteldorfer einen neuen Rekord auf. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du jede Woche gewinnst, einfach magisch“, schwärmte Stürmer Ercan Kara nach dem jüngsten 3:0-Sieg über den GAK. Für den Rekordmeister soll die Siegesserie am Samstag auch in Lustenau weitergehen. Daran besteht kein Zweifel.
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