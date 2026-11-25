Mit den Tiroler Powerfrauen Tabea Huys und Therese Feuersinger ging es für unsere Serie „Heißer Punsch mit Sport“ auf einen ganz besonderen Streifzug durch Rattenberg. Zwischen Fackeln und historischen Gassen wurde es sowohl sportlich als auch nostalgisch.
Es ist ein Weihnachtszauber der ganz besonderen Art! Statt grellen Lichterketten, die um die Wette blinken und Verkaufsständen, die sich gegenseitig überbieten, setzt Rattenberg auf Romantik statt Kitsch. Kerzen in den Fenstern, flackernde Fackeln und offene Feuerstellen tauchen die historischen Fassaden der kleinen Stadt in ein warmes Licht. Im Hintergrund hört man eine Blaskapelle spielen. Genau hier trafen wir zwei junge Tiroler Sportlerinnen, die sonst eher auf Rennstrecken und im Wettkampfmodus unterwegs sind: Radfahrerin Tabea Huys und Triathletin Therese Feuersinger.
Nur eine Antwort ist die richtige
„Für mich ist das wie ein Schritt zurück in die Kindheit“, erzählt Tabea beim gemütlichen Punschtrinken. Gemeinsam mit ihrer Familie besucht die Zillertalerin jedes Jahr den Rattenberger Weihnachtsmarkt. Besonders die Samstagsveranstaltungen hatten es ihr in der Kindheit angetan. „Die Glaskugeln, die die Kinder damals selbst geblasen haben, haben wir immer noch zu Hause“, erzählt ihre Mama stolz und Tabea ergänzt: „Ja, aber das Weihnachtskekse-Verzieren mochte ich besonders gerne, das war so richtig meines!“ Bei der Frage nach den Lieblingskeksen gibt es für Tabea und Therese nur eine Antwort: Vanillekipferl!
Ein neues Erlebnis
Ganz anders, aber nicht weniger begeistert, erlebte Therese den entspannten Bummel. Für die 28-jährige Triatheltin ist es tatsächlich das erste Mal beim Rattenberger Christkindlmarkt gewesen. „Ich bin normalerweise eher in der Kufstein-Gegend auf den Märkten, aber es war hier auch voll schön.“ So gemütlich die Stimmung auch ist, zwei Spitzensportlerinnen lassen sich natürlich nicht lange vom Thema Sport abbringen. Schließlich hatten beide ein erfolgreiches Wettkampfjahr – und vor ihnen große Herausforderungen. Tabea hat sich in den vergangenen Jahren vom vielseitigen Nachwuchstalent zu einer ambitionierten Straßenradfahrerin entwickelt.
Große Erfolge mit jungen Jahren
„Ich habe eigentlich Tirathlon gemacht und bin dann draufgekommen, dass mir Radeln auch sehr viel Spaß macht“, erklärt die 21-Jährige. Aus ersten Rennen wurde dann eine ernsthafte Leidenschaft: „Letztes Jahr bin ich dann zum Entschluss gekommen, dass ich dabei bleibe.“ Schon in jüngsten Jahren sammelte die Zillertalerin zahlreiche österreichische Nachwuchstitel. Und erst dieses Jahr folgten mit dem Gesamtsieg der Road Cycling League Austria und dem U-23-Gesamtsieg die nächsten großen Erfolge. Jetzt kommt der nächste ultimative Karrieresprung.
Ab 2027 fährt Tabea fix für Lidl-Treck Future Racing Women. Damit rückt die junge Sportlerin in eines der renommiertesten internationalen Radsportteams auf. Dort sorgt unter anderem Tirols Radstar Felix Gall im Männerteam für Furore. Lidl-Treck hatte Tabea im World-Tour-Frauenteam als Gastfahrerin eingesetzt. Der Wechsel ins Development-Team bietet nun professionelle Betreuung und Perspektive auf die WorldTour. Damit öffnet sich eine neue Tür in der Radsportwelt.
Der Traum von Olympia zum Greifen nahe
Auch bei Therese ist die Saison alles andere als ruhig verlaufen. Die 28-Jährige gehört seit Jahren zu Österreichs stärksten Triathletinnen und zur internationalen Elite. Zwölf Siege und 21 Podestplätze stehen mittlerweile in ihrer Karrierebilanz. Heuer überzeugte sie mit Platz fünf bei der WM-Serie in Karlovy Vary. Besonders am Rad fuhr das Triathlon-Ass die schnellste Zeit des Rauenteams. Nach ihrer Rolle als Ersatzathletin bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, hat sie nun Los Angeles 2028 fest im Visier. „Die Qualifikation läuft bis jetzt ganz gut. Ich bin sehr zufrieden“, erklärt sie.
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