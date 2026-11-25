Ein neues Erlebnis

Ganz anders, aber nicht weniger begeistert, erlebte Therese den entspannten Bummel. Für die 28-jährige Triatheltin ist es tatsächlich das erste Mal beim Rattenberger Christkindlmarkt gewesen. „Ich bin normalerweise eher in der Kufstein-Gegend auf den Märkten, aber es war hier auch voll schön.“ So gemütlich die Stimmung auch ist, zwei Spitzensportlerinnen lassen sich natürlich nicht lange vom Thema Sport abbringen. Schließlich hatten beide ein erfolgreiches Wettkampfjahr – und vor ihnen große Herausforderungen. Tabea hat sich in den vergangenen Jahren vom vielseitigen Nachwuchstalent zu einer ambitionierten Straßenradfahrerin entwickelt.