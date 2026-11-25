Fünfter Spieltag in der Champions League: Wir berichten von sieben Spielen in der Konferenz – darunter über Paris Saint-Germain gegen die Roma und Inter Mailand gegen Stuttgart sowei Sporting gegen Manchester United. Ab 21 Uhr live – siehe unten.
Hier die Spiele in Konferenz:
PSG geht mit vier Königsklassen-Siegen in Folge ins Spiel gegen Rom. Doch ausgerechnet vor diesem Spiel fehlen Luis Enrique wichtige Offensivspieler. Neben Kvaratskhelia erwischte es zuletzt auch noch Doue.
Die Italiener brauchen indes nach nur vier Zählern aus vier Spielen dringend Punkte – keine leichte Aufgabe gegen den Titelverteidiger.
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