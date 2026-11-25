Für Hoffenheim-Coach Christian Ilzer ist das Europa-League-Duell am Donnerstag gegen „seinen“ SK Sturm, mit dem sich der Steirer-Trainer 2024 zum Meister krönte, an sich schon sehr speziell. Die „Krone“ schaute vor dem Emotionsduell dazu noch in Ilzers oststeirischer Heimat Puch bei Weiz vorbei. Und hörte dort spannende Geschichten über den Trainer-Export.