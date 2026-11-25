Für Hoffenheim-Coach Christian Ilzer ist das Europa-League-Duell am Donnerstag gegen „seinen“ SK Sturm, mit dem sich der Steirer-Trainer 2024 zum Meister krönte, an sich schon sehr speziell. Die „Krone“ schaute vor dem Emotionsduell dazu noch in Ilzers oststeirischer Heimat Puch bei Weiz vorbei. Und hörte dort spannende Geschichten über den Trainer-Export.
Bevor sich Christian Ilzers TSG Hoffenheim mit dem SK Sturm am Donnerstagabend in der Europa League in der piekfeinen SNP-Arena duelliert, ging die „Krone“ dort auf Spurensuche, wo Christian Ilzers Karriere einst als Fußballer begann. Im Apfelstadion Puch bei Weiz.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.