Knapp und spät, aber doch: Der LASK hat sich in der Champions League wegen eines Last-Minute-Gegentores nicht mit einem Punktgewinn beim FK Bodö/Glimt belohnen können, letztlich mit 0:1 verloren! Hier gibt es die „Krone“-Noten für die Linzer …
NOTENSCHLÜSSEL: 6 – Weltklasse, 5 – sehr stark, 4 – stark, 3 – Durchschnitt, 2 – schwach, 1 – nicht sein Tag, 0 – zu kurz eingesetzt.
Lukas Jungwirth – 3
Hatte bis auf einen stark parierten Freistoß wenig zu tun und beim Herauslaufen (57.) Glück, dass der Ball nicht ins Tor fand. Beim Gegentor machtlos.
Xavier Mbuyamba – 5
Eröffnete das Spiel im hohen Norden mit einem Pass ins Out, dann das defensive Bollwerk vor dem Herrn. Konnte den Ball beim 0:1 nur hinter der Linie klären.
Joao Tornich – 5
Lief vor der Einwechslung von Horvath mit der Kapitänsbinde herum. Wurde dieser als defensiver Anführer absolut gerecht!
Miguel Freckleton – 4
Der Andrade-Ersatz hinterließ einen top Eindruck, ließ nichts anbrennen.
Kasper Jörgensen – 3
Kam nicht an seine Top-Leistungen gegen Lissabon und Bratislava heran.
Krystof Danek – 3
Bemüht, aber konnte offensiv wenig bewirken.
Robert Ljubicic – 3
Wollte dem Spiel Impulse geben, war bei Pässen aber oft etwas zu schlampig.
Alessandro Schöpf – 2
Das Spiel lief am Routinier völlig vorbei. Wurde mit der Auswechslung (60.) erlöst.
Yvan Dibango – 3
Hatte die Führung (70.) auf dem (falschen) Fuß, ansonsten bemüht. Erledigte defensiv alle Aufgaben.
Christoph Lang – 2
Im stetigen Anlaufen gegen den Ball diszipliniert. Offensiv bis auf eine Aktion jedoch ungewohnt blass.
Samuel Adeniran – 2
Hing völlig in der Luft.
Moses Usor – 3 Zeigte nach der Einwechslung wenig, verursachte das unnötige Foul vor dem 0:1.
Sascha Horvath – 4 Brachte direkt nach der Einwechslung Schwung ins Spiel.
Daniel Elfadli – 3
Half im Defensivverbund mit
Sasa Kalajdzic – 0
Melayro Bogarde – 0
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