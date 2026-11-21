Hiobsbotschaft für den FC Bayern München: Der deutsche Rekordmeister muss für mehrere Monate auf seinen Superstar Harry Kane verzichten!
Beim 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln erlitt der Ballon d‘Or-Gewinner nach Angaben von Sportvorstand Max Eberl einen Syndesmoseriss. Kane musste nach einem harten Einsteigen des Kölners Joël Schmied schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden.
Prellung bei Olise
„Das ist ein Schlag“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany, der in diesem Spiel auch noch Michael Olise verlor. Der französische Offensivstar knickte laut Eberl am Knöchel um und verließ das Stadion nach Informationen von Sky auf Krücken.
Zumindest bei Olise gab Kompany nach dem Spiel jedoch eine vorsichtige Entwarnung: Er hoffe, dass es „Michael ab Montag wieder gut geht“. Die erste Diagnose lautet Prellung.
Lange Verletztenliste
Die Bayern werden seit Wochen von zahlreichen Ausfällen wichtiger Spieler geschwächt. Gegen Köln fehlten bereits Luis Diaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Auch der marokkanische WM-Star, im Sommer eigentlich als möglicher Kane-Ersatz verpflichtet, fällt noch mehrere Monate aus.
Außer den Offensivspielern fehlen den Münchnern Kapitän und Torhüter Manuel Neuer sowie Außenverteidiger Alphonso Davies.
Strammes Programm vor Weihnachten
Und: Das Programm vor Weihnachten hat es für den deutschen Fußball-Rekordmeister in sich! Die Bayern sind in diesem Jahr noch zweimal in der Champions League, einmal im DFB-Pokal und viermal in der Bundesliga gefordert.
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