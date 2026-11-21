Rapid verteidigt am Samstag beim GAK die Tabellenführung – das erklärte Ziel ist der zwölfte Sieg im 13. Liga-Spiel dieser Saison. Verteidiger Jannes Horn blüht auch offensiv auf, hält bei zwei Toren und vier Assists. Der 29-Jährige zählte gegenüber der„Krone“ einige Gründe für den Erfolgslauf auf.
Egal, ob es Rapid passt oder nicht: Das Gerede vom Meistertitel wird man im Westen Wiens so schnell nicht mehr los, auch die „Krone“-User sind in unserer Umfrage guter Dinge: Gleich 58 Prozent glauben nach 19-jähriger Durststrecke an die Rückkehr des Meistertellers. „Träume haben wir alle – das ist auch erlaubt. Doch es ist noch ein sehr, sehr langer Weg“, analysiert Jannes Horn die grün-weiße Lage der Liga.
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