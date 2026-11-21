Etwa die Hälfte des Spritpreises geht an den Staat: Mineralölsteuer, CO2-Bepreisung und Mehrwertsteuer. Als die Energiepreise im Frühjahr 2026 wegen des Kriegs in der Golfregion nach oben schossen, wurden in der ÖVP erste Stimmen für einen Stopp der CO2-Steuer laut. Der Finanzminister als Krisengewinner, Klimaschutz als Luxus? Was meinen Sie?
Die CO2-Steuer sollte den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen beschleunigen und war eigentlich als Paket gedacht: Belastung auf der einen Seite, Klimabonus auf der anderen. Der Bonus ist inzwischen Geschichte, die Steuer ist geblieben. Kritiker sprechen deshalb von einer versteckten Steuererhöhung, Befürworter von einem notwendigen Preisschild für den CO2-Ausstoß. Das wirft die Frage auf, ob die Besteuerung in dieser Form abgeschafft werden sollte.
Ein Preis für das, was uns alle etwas kostet
Hitzesommer, Unwetter und Ernteausfälle kosten auch Geld, nur zahlt dafür niemand an der Tankstelle, argumentieren die Befürworter. Die CO2-Steuer macht diese Kosten sichtbar. Und jeder Liter Öl, der nicht importiert werden muss, macht Österreich unabhängiger von Krisen und Kriegen.
Die Leute können nicht mehr
Die Gegenseite verweist auf die Teuerung bei Wohnen, Lebensmitteln und Energie. Wer am Land pendelt, hat oft keine Alternative zum Auto, und seit der Klimabonus weg ist, gibt es keinen Ausgleich mehr. Auch Frächter, Handwerker und Industrie zahlen mit, und das schwächt den Standort.
Ihre Meinung ist gefragt!
Würde ein Aus der CO2-Steuer Ihren Alltag spürbar erleichtern? Glauben Sie, dass Klimaschutz auch ohne höhere Preise für Sprit und Heizöl funktionieren kann? Wie könnte eine faire CO2-Besteuerung geregelt sein?
Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!
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