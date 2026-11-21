Die CO2-Steuer sollte den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen beschleunigen und war eigentlich als Paket gedacht: Belastung auf der einen Seite, Klimabonus auf der anderen. Der Bonus ist inzwischen Geschichte, die Steuer ist geblieben. Kritiker sprechen deshalb von einer versteckten Steuererhöhung, Befürworter von einem notwendigen Preisschild für den CO2-Ausstoß. Das wirft die Frage auf, ob die Besteuerung in dieser Form abgeschafft werden sollte.