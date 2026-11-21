Das Instrument der dringlichen Anfragen wird im steirischen Landtag immer stärker genutzt. Nun steht ein Höhepunkt bevor: Am Dienstag stehen gleich fünf solcher Anfragen auf der Tagesordnung – zusätzlich zur sogenannten aktuellen Stunde, welche die SPÖ für den Sitzungsbeginn einberufen hat. Thema ist der steirische Gesundheitsfonds, der in den vergangenen Jahren personell und inhaltlich immer aufgeblähter wurde – in Österreich ist seine Größe einzigartig. Der Landesrechnungshof empfiehlt in einem Rohbericht, Aufgaben wieder zurück an die Landes-Gesundheitsabteilung zu übertragen.