„Das ist unüblich für ihn“

Bradley Lord (46), der stellvertretende Mercedes-Boss, sah es im Gespräch mit Sky anders. „Eine komische Szene, wie Max da vor George drängt. Er schaut ja in den Rückspiegel und ändert auch seine Linie. Er scheint frustriert gewesen zu sein, hatte ein paar Verbremser und auch diese Szene mit Colapinto. Das ist unüblich für ihn.“