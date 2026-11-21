Brenzlige Situation beim Abschlusstraining in Las Vegas am Freitag (Ortszeit): Mercedes-Pilot George Russell und Red-Bull-Star Max Verstappen gerieten plötzlich an der Strecke aneinander.
Was war passiert? Der Niederländer überholte den Briten in der US-Glücksspielmetropole auf der Geraden. Das wollte Russell nicht auf sich sitzen lassen. In der nächsten Kurve kamen sich die beiden gefährlich nahe, die Autos berührten sich sogar – und Russell zog wieder an Verstappen vorbei.
Gerade noch konnte Verstappen einen Einschlag verhindern. „Der hat mich in die Mauer gedrückt“, schimpfte der Red-Bull-Pilot über den Funk und zeigte seinem Kontrahenten auch noch den Mittelfinger.
„Das ist unüblich für ihn“
Bradley Lord (46), der stellvertretende Mercedes-Boss, sah es im Gespräch mit Sky anders. „Eine komische Szene, wie Max da vor George drängt. Er schaut ja in den Rückspiegel und ändert auch seine Linie. Er scheint frustriert gewesen zu sein, hatte ein paar Verbremser und auch diese Szene mit Colapinto. Das ist unüblich für ihn.“
Verwarnung für Verstappen
Die Szene hatte jedenfalls Folgen: Gegen Russell und Verstappen, dem auch wegen einer ähnlichen Aktion im Duell mit Franco Colapinto (Alpine) Ärger drohte, ermittelte die FIA. Beide mussten zu den Kommissaren. Am Ende gab’s eine Verwarnung für Verstappen („unregelmäßiges Fahren“).
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