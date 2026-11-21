Mit wechselhaftem Herbstwetter startet fast ganz Österreich ins Wochenende: Am Vormittag ist es im Großteil des Landes recht nass und trist, im Laufe des Tages wird es dann aber zunehmend freundlicher. Der Südosten sammelt hingegen einige Sonnenstunden.
Geradezu ein Traumtagerl erwartet Osttirol, Kärnten und die Südsteiermark: Schon am Vormittag scheint hier die Sonne, den ganzen Tag über bleibt es trocken. Mit bis zu zwölf Grad wird es hier am wärmsten.
Im Rest Österreichs sieht es allerdings weniger freundlich aus. In den Morgenstunden halten sich dichte Wolken, dazu regnet es. Oberhalb von 900 bis 1200 Metern wird zudem Schnellfall erwartet.
Schauen Sie in unserem Regen-Tracker nach, ob es in Ihrer Region nass wird:
Die gute Nachricht: Bis zum frühen Nachmittag klingen in den meisten Regionen des Landes die Niederschläge allmählich ab und die Sonne zeigt sich. Lediglich im Westen Österreichs hält sich der Regen bis in die späteren Nachmittagsstunden.
Der Wind weht im Süden und Südosten nur schwach, sonst mäßig bis lebhaft aus West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus einem und plus sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen vier bis zwölf Grad.
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