November, September (!), Dezember und jetzt wieder November – in diesen Monaten gab es in den Jahren 2023 bis 2026 jeweils das erste tödliche Lawinenunglück in Tirol. Der Zeitpunkt des ersten Lawinentoten im eigentlich noch in den Startlöchern stehenden Winter 2026/2027 stellt also nichts Außergewöhnliches dar. Außergewöhnlich war lediglich – wie berichtet –, dass beim Unglück abseits des Stubaier Gletschers noch extrem wenig Schnee lag. Aber eine Schubkarre voll Schnee reicht eben schon für eine Lawine.