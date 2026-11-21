Den ersten Lawinentoten in dieser Saison gab es vor einer Woche schon zu beklagen. Und nun kommt im Westen Tirols einiges an Neuschnee. Die Experten warnen dabei vor einer ganz speziellen Gefahr.
November, September (!), Dezember und jetzt wieder November – in diesen Monaten gab es in den Jahren 2023 bis 2026 jeweils das erste tödliche Lawinenunglück in Tirol. Der Zeitpunkt des ersten Lawinentoten im eigentlich noch in den Startlöchern stehenden Winter 2026/2027 stellt also nichts Außergewöhnliches dar. Außergewöhnlich war lediglich – wie berichtet –, dass beim Unglück abseits des Stubaier Gletschers noch extrem wenig Schnee lag. Aber eine Schubkarre voll Schnee reicht eben schon für eine Lawine.
Doch an diesem Wochenende hat Frau Holle teilweise ordentlich Nachschub parat – vor allem für den westlichen Teil Tirols. All jene, die die gesicherten (Gletscher-)Pisten verlassen möchten, müssen daher besonders vorsichtig sein.
Wetterfronten im „Anflug“
Mehrere Wetterfronten sind im „Anflug“ auf Tirol, es gibt einen Mix aus Kalt- und Warmfronten. „Der erste Schub kommt schon in der Nacht auf Samstag und am Samstagvormittag“, weiß Tirols oberster Lawinenwarner Patrick Nairz. Die Schneefallgrenze sollte in der Nacht auf Samstag bei rund 1500 Metern liegen. Ab Sonntagmittag beginnt es dann wieder zu schneien, die Schneefallgrenze dürfte bei ungefähr 1000 Metern sein – dies ist derzeit aber noch etwas unsicher.
Am Arlberg könnten zwischen 20 und 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, insgesamt gibt es ein West-Ost-Gefälle.
Patrick Nairz, Leiter Lawinenwarndienst Tirol
Bild: Land Tirol
Bei den Niederschlägen gibt es in Tirol ein West-Ost-Gefälle. Der meiste Schnee fällt ganz im Westen im Arlberggebiet. „Hier könnten insgesamt zwischen 20 und 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, das macht dann insgesamt knapp 60 Zentimeter an Schneehöhe“, erklärt Patrick Nairz. In anderen Landesteilen fallen wohl zwischen zehn und 20 Zentimeter.
Triebschneeproblematik
Dadurch entsteht kurzfristig wieder eine Triebschneeproblematik. Es kann laut dem Experten auch kleinere Gleitschneerutsche in den stark von den Niederschlägen betroffenen Gebieten geben.
Schattseitig über 2800 Meter
Gefährliche Triebschneepakete gelte es auch abseits der Gletscherpisten zu beachten. Heikel sei schattseitiges Gelände in Höhen von mehr als 2800 Metern.
Aktueller Blog
Der Lawinenwarndienst bietet wieder aktuelle Infos in einem Blog. Wann der Lawinenlagebericht startet, steht noch nicht fest.
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