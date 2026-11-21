Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Blue (ein Jahr) ist ein verspielter, menschenfreundlicher American Pit Bull Terrier. Alleine bleiben muss noch geübt werden, mit Artgenossen ist er nach Sympathie verträglich. Gesucht wird ein ruhiger Einzelplatz, da er Futter und Spielzeug verteidigt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rassetypisch sucht Chow Chow Bambo (neun Jahre) weder zu Menschen noch zu Artgenossen Kontakt. Gesucht wird ein Lebensplatz mit Garten bei erfahrenen Haltern, die seine Ruhephasen akzeptieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Buddy (drei Jahre) ist ein lieber Rüde, der anfangs etwas Zeit braucht. Auch das Alleinbleiben muss noch geübt werden. Aufgrund seiner Hautprobleme benötigt er Medikamente und Spezialfutter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Leni (fünf Jahre) ist menschenfreundlich, aber anfangs sehr schüchtern. Sie möchte nicht bedrängt werden. Hat die Hündin jedoch Vertrauen gefasst, zeigt sie ihr fröhliches, verschmustes Wesen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dumbo (ein Jahr) fällt sofort durch sein besonderes Aussehen auf. Für den lieben Goldhamster wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause mit einem geräumigen Gehege, in dem er nach Herzenslust buddeln kann. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Beethoven (fünf Jahre) ist ein stattlicher, freundlicher Bernhardiner, der die Nähe zu Menschen liebt und gemütliche Spaziergänge genießt. Der liebenswerte Riese sucht ein Zuhause mit viel Platz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Heino (zwei Jahre) – ein kräftiger Wirbelwind, der anfangs etwas Zeit benötigt. Der lernfreudige Vierbeiner wünscht sich aktive, hundeerfahrene Menschen, die ihm Sicherheit vermitteln und sein Potenzial fördern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Louis (4) schweren Herzens abgegeben werden. Der gutmütige Mischling wünscht sich eine aktive Familie, mit der er noch viele Abenteuer erleben kann. 0699/171 013 93
Tyson ist ein in etwa vier Monate altes schwarz-weißes Kaninchen und bereits kastriert. Für den jungen Kaninchenbub wird ein liebevolles Zuhause mit mindestens einem passenden Artgenossen und viel Platz zum Hoppeln, Buddeln und Verstecken. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Chapo (drei Jahre) braucht Zeit, um mit neuen Menschen warmzuwerden. Am liebsten entscheidet er selbst, wann er Kontakt aufnimmt. Bei vertrauten Menschen zeigt er seine verschmuste Seite und hat richtig viel Freude daran, gemeinsam Neues zu lernen. Gesucht werden Menschen, die seine Grenzen respektieren, ihm Zeit zum Kennenlernen geben und Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Iron (zehn Jahre) ist ein freundlicher, aktiver Rüde, der gerne auf Entdeckungstour geht. Fremden begegnet er offen, beim Kennenlernen lässt er sich aber gerne Zeit. Hat er Vertrauen gefasst, baut er eine enge Bindung zu seinen Menschen auf. Gesucht werden Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Rupi (sieben Jahre) ist ein verschmuster, menschenfreundlicher und verträglicher Rüde. Aufgrund seines fehlenden Hinterbeins und gesundheitlicher Probleme (Wasserkopf, Krampfanfälle) benötigt er Medikamente, regelmäßige Behandlungen und besondere Fürsorge. Auch Orientierung und Stubenreinheit erfordern noch etwas Unterstützung. Gesucht wird ein ruhiges, barrierefreies Zuhause mit Garten bei geduldigen, hundeerfahrenen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Peter (zehn Jahre) ist nach einer Kennenlernphase, um seine anfängliche Unsicherheit zu überwinden, menschenfreundlich, bei Artgenossen entscheidet die Sympathie. Gesucht wird ein ruhiger Platz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mogli (sieben Jahre) war immer von Menschen umgeben, an zeitweiliges Alleinbleiben muss er noch behutsam herangeführt werden. Ein kinderloses Für-immer-Zuhause abseits der Stadt wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sobald Django (elf Jahre) Vertrauen gefasst hat, zeigt es sich kuschelbedürftig und verspielt. Der liebe Vierbeiner wünscht sich einen kuscheligen Lebensplatz mit Garten außerhalb der Stadt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Diese bezaubernden Katzen verbindet ein trauriges Schicksal – völlig vernachlässigt, mussten sie unter katastrophalen Bedingungen leben. Inzwischen wurden sie liebevoll aufgepäppelt und sind nun bereit für einen Neuanfang in einem warmen, geborgenen Zuhause, in dem sie endlich ankommen dürfen, mit der Möglichkeit zum Freigang. 0660/470 55 25
Dobby (vier Jahre) ist ein eher unsicherer Rüde, der sich mit Artgenossen grundsätzlich gut verträgt. Neue Situationen und fremde Menschen machen ihm anfangs Angst. Hat er Vertrauen gefasst, zeigt er sich verschmust und anhänglich. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause mit Garten bei Menschen, die ihm Sicherheit und Zeit schenken. Aufgrund seiner Rasse sollte jährlich ein Herzschall zur DCM-Vorsorge durchgeführt werden. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Emanuel (sieben Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit. Der sensible Rüde sucht ein ruhiges Zuhause am Land an der Seite eines souveränen Zweithundes. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Luka (elf Jahre) ist ein eigenständiger, verträglicher Beagle-Rüde. Zum Kuscheln neigt er jedoch nicht. Manchmal verteidigt er Ressourcen, weshalb ein kinderloses Zuhause am Stadtrand gesucht wird. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dotty (zwölf Jahre) und Jolie (zehn Jahre) sind menschenfreundlich – unter Artgenossen fühlen sie sich jedoch sehr unwohl. Die lieben Hündinnen bekommen hypoallergenes Futter. Gesucht wird ein gemeinsames, ruhiges Zuhause mit Garten am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Heino und Hannelore sind neugierige Chinchillas, die ihr gemeinsames Glück suchen. Sie besitzen ein ausgeprägtes Sozialverhalten und lieben Abwechslung. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Hündin Calida steckt voller Energie, ist lernfreudig und liebt gemeinsame Abenteuer. Für ihren Neustart sucht sie hundeerfahrene Menschen mit Geduld, Zeit und Freude am Training. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Laila (zehn Jahre) überzeugt mit ihrem fröhlichen Wesen. Die aufgeweckte Hündin liebt es über die Wiesen zu toben. Ein kuscheliges Für-immer-Zuhause bei erfahrenen Haltern wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lilly und Benny (zwei Jahre) sind ein besonders zutrauliches und verschmustes Duo. Sie lieben die Nähe zu Menschen und wünschen sich gemeinsam ein liebevolles Für-immer-Zuhause, in dem sie ganz viele Kuschelstunden genießen dürfen. Ein gesicherter Außenbereich wäre dabei ihr großes Glück. 0699/140 096 51
Alea (acht Jahre) braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Hat sie sich eingelebt, ist sie freundlich und verspielt. Aufgrund ihrer Unsicherheit sollten keine Kinder im Haushalt leben. Anderen Hunden begegnet sie freundlich interessiert. Aufgrund einer Allergie benötigt sie Spezialfutter. Sie hat HD, zeigt aber dank guter Bemuskelung aber keinerlei Einschränkungen und braucht keine Medikamente. Die Hündin ist sehr geräuschempfindlich und sucht daher ein ruhiges Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lajna (vier Jahre) benötigt eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Mit anderen Hunden ist sie gut verträglich. Die sensible Hündin sucht ein ruhiges Zuhause mit Garten, in dem sie in ihrem eigenen Tempo ankommen darf. Ein Zweithund ist keine Voraussetzung, wäre für sie jedoch von Vorteil, da sie sich gut an einem Artgenossen orientieren kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lord (vier Jahre) ist ein freundlicher Herdenschutz-Mischling. Begegnungen mit Artgenossen an der Leine stressen ihn, auch sein Futter verteidigt er. Aufgrund seiner Spondylosen benötigt er bei Bedarf Schmerzmittel. Gesucht werden souveräne Menschen, die ihm ein liebevolles Zuhause mit Garten schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cookie (zwölf Jahre) liebt Tricks und will beschäftigt werden. Der lernwillige Rüde wünscht sich geduldige Hundehalter mit Garten, die ihm mit klarer Routine Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Chira (sechs Jahre) ist eine lustige, freundliche Hündin, die gerne mittendrin ist und gemeinsame Spaziergänge genauso genießt wie gemütliche Momente. Sie sucht aktive, erfahrene Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Nova (zwei Jahre) ist eine freundliche, intelligente Schäfer-Mixhündin, die nach der liebevollen Aufzucht ihrer sieben Welpen nun selbst im Mittelpunkt stehen darf. Sie sucht aktive, hundeerfahrene Menschen, die Freude an Bewegung und Kopfarbeit haben und ihr bei Hundebegegnungen und anderen aufregenden Reizen Sicherheit und Orientierung vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lector (zwei Jahre) wurde gemeinsam mit seiner Kaninchenfreundin Lessly in einem Transporter herzlos ausgesetzt. Im TierQuarTier wurden sie aufgepäppelt. Nun sucht das entzückende Duo ein liebevolles Zuhause mit geräumigem Gehege und viel Platz zum Hoppeln und Erkunden. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Betty und Lio (in etwa fünf Monate) sind anfangs etwas zurückhaltend. Haben sie einmal Vertrauen gefasst, zeigen sich die beiden Mischlinge von ihrer verschmusten Seite. Nun sucht das entzückende Duo liebevolle und verantwortungsbewusste Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0664/283 00 23
Trotz seiner schweren Vergangenheit hat Melo (vier Jahre) sein Vertrauen in Menschen nicht verloren. Der liebe Rüde ist auch gut mit Artgenossen verträglich. Das Laufen an der Leine sowie die Stubenreinheit muss der ehemalige Kettenhund noch lernen. Gesucht wird ein ruhiger Platz bei geduldigen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Roko (neun Jahre) ist nach einer kurzen Kennenlernphase aufgeschlossen und neugierig. Er benötigt Menschen die seine Körpersprache verstehen. Ein Lebensplatz mit Garten bei aktiven Menschen wäre ideal. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Schurli (sieben Jahre) ist ein stattlicher Bursche mit viel Energie. Manchmal geht sein Temperament mit ihm durch – dabei ist er sich seiner Kraft nicht immer bewusst. Aufregungen stressen den lieben Riesen. Deshalb sucht er ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bei geduldigen Menschen, die ihm Sicherheit geben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bonsai (ein Jahr) ist ein freundlicher, aufgeweckter Mischling, der menschenfreundlich ist, bei Fremden jedoch etwas Zeit braucht. Er ist lernfreudig, futtermotiviert und wünscht sich aktive Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Michael (zwei Jahre) kam nach dem Tod seines Besitzers ins TierQuarTier. Der Kaninchenbub wünscht sich ein artgerechtes Zuhause bei erfahrenen Haltern, regelmäßige Zahnkontrollen und passende Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Bellissa (zwölf Jahre) ist eine liebevolle, aufgeschlossene Hündin, die kleine Spaziergänge und Kuscheleinheiten genießt. Für ihren Lebensabend wünscht sie sich ein liebevolles Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Falco (fünf Jahre) braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Mit Hündinnen ist der Rüde gut verträglich. Im Tierheim zeigt er sich jedoch stressbedingt reaktiv. Gesucht werden hundeerfahrene Menschen mit ausreichend Zeit für Beschäftigung, die ihm ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bieten können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Din (acht Jahre) ist ein schüchterner Hund, der Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Vor großen Hunden fürchtet er sich. Für den sensiblen Rüden wird ein Zuhause am Land mit Garten gesucht, idealerweise bei einem kleineren Zweithund, der ihm Sicherheit vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ein Zusammenleben mit Männern bzw. zwei Personen im selben Haushalt fällt Teddy (10) schwer, weshalb für den spazierfreudigen Rüden ein Zuhause bei einer alleinstehenden Frau gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Milkshake und sein Bruder Bruno (zwei Jahre) suchen gemeinsam ein kinderloses Für-immer-Zuhause am Stadtrand. Die zwei schüchternen Spürnasen haben bisher wenig kennengelernt – Einfühlungsvermögen und Geduld sind gefragt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.