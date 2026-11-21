Mario Leitgeb ist eine WAC-Legende. 214 Partien spulte der Mittelfeldkämpfer einst für die „Wölfe“ ab, erlebte die Europacup-Sternstunden mit, ging als Kapitän voran. Sein Ex-Klub wartet schon seit elf Partien auf einen Sieg, ist Bundesliga-Letzter und mittendrin in der größten Krise seit dem Aufstieg. Der 38-Jährige spricht mit der „Krone“ darüber.