Drei Jahrzehnte war Gerhard Zapfl der Bürgermeister von Nickelsdorf. Am Freitag lud er Freunde, Wegbegleiter und Bevölkerung zu seinem Abschied ins Gemeindeamt ein.
Wichtig war ihm vor allem eines: Danke zu sagen. Danke für 30 Jahre Vertrauen, 30 Jahre Zusammenarbeit und 30 Jahre gemeinsame Geschichte. „30 Jahre Bürgermeister von Nickelsdorf – das war für mich eine große Ehre und ein großes Privileg“, meinte Gerhard Zapfl in seiner Rede.
Glasfabrik, Nova Rock und die Flüchtlingskrise
Zapfl hat in diesen drei Jahrzehnten als Bürgermeister viel erlebt. Er erlebte Kämpfe gegen eine Glasfabrik, Nova Rock wurde etabliert und nicht zu vergessen die Flüchtlingskrise 2015. „Das war ganz klar eine herausfordernde Phase, die alles andere in den Schatten stellt und das ich wohl mein ganzes Leben nicht vergessen werde“, so Zapfl.
In nur sechs Wochen kamen rund 300.000 Menschen über Nickelsdorf nach Österreich. Am stärksten Tag waren es rund 20.000 Menschen, die durch die Gemeinde kamen und versorgt, betreut und weitertransportiert werden mussten. Zapfl war in diesen Tagen rund um die Uhr im Einsatz. Er bedankt sich heute noch bei allen, die damals dabei waren, allen voran dem damaligen Landespolizeidirektor Hans Peter Doskozil und Landeshauptmann Hans Niessl sowie Polizei, Bundesheer, Rettungsorganisationen, Hilfsorganisationen, freiwillige Helfer, den Gemeindemitarbeiter und vielen Gemeindebürger sowie Menschen aus der Umgebung.
Abschließend meinte er: „Mit 1. Dezember 2026 werde ich das Amt des Bürgermeisters in neue Hände legen. Ich tue das in dem Bewusstsein, dass jede Zeit ihre Veränderungen und jede Generation ihre neuen Aufgaben hat. Meinem Nachfolger wünsche ich für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Kraft, Freude, eine glückliche Hand bei seinen Entscheidungen und vor allem die Unterstützung der Bevölkerung.“
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