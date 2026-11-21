In nur sechs Wochen kamen rund 300.000 Menschen über Nickelsdorf nach Österreich. Am stärksten Tag waren es rund 20.000 Menschen, die durch die Gemeinde kamen und versorgt, betreut und weitertransportiert werden mussten. Zapfl war in diesen Tagen rund um die Uhr im Einsatz. Er bedankt sich heute noch bei allen, die damals dabei waren, allen voran dem damaligen Landespolizeidirektor Hans Peter Doskozil und Landeshauptmann Hans Niessl sowie Polizei, Bundesheer, Rettungsorganisationen, Hilfsorganisationen, freiwillige Helfer, den Gemeindemitarbeiter und vielen Gemeindebürger sowie Menschen aus der Umgebung.