Über 2000 PS, Beschleunigungsrekorde und mehr als 400 km/h Spitze: Der elektrische Rimac Nevera zählt zu den spektakulärsten Autos der Welt. Trotzdem wird die Produktion vorzeitig eingestellt. Bei Bugatti setzt Firmenchef Mate Rimac inzwischen auf einen V16 – mit großem Erfolg.
Der Rimac Nevera hat fast alles geschafft, was ein Auto schaffen kann. Er beschleunigt schneller als nahezu alles andere auf vier Rädern, hat Geschwindigkeitsrekorde gesammelt und bewiesen, was mit Elektroantrieb technisch möglich ist. Nur die Käufer standen offenbar nicht gerade Schlange. Jetzt zieht Firmengründer Mate Rimac den Stecker: Ende 2026 ist nach gerade einmal 71 Exemplaren Schluss. Geplant waren ursprünglich 190.
Konkret werden dann 51 Exemplare des ursprünglichen Nevera und 20 der nochmals stärkeren Version Nevera R entstanden sein. Die Produktionsplanung hatte 150 beziehungsweise 40 Fahrzeuge vorgesehen. Damit erreicht Rimac gerade einmal gut ein Drittel der ursprünglich geplanten Stückzahl.
2136 PS waren auch nicht genug
An mangelnder Leistung kann es schwerlich gelegen haben. Der normale Nevera bringt es mit vier Elektromotoren auf 1914 PS und 2360 Nm, der Nevera R setzt mit 2136 PS noch einen drauf. In 1,72 Sekunden soll er auf Tempo 100 beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 431 km/h. Bei einem Preis von mehr als zwei Millionen Euro gab es damit jede Menge Leistung fürs Geld. Zumindest nach den Maßstäben dieser Fahrzeugklasse.
Doch genau darin könnte das Problem liegen. Extreme Beschleunigungswerte sind längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Auch deutlich billigere Elektroautos erreichen Fahrleistungen, die vor wenigen Jahren Supersportwagen vorbehalten waren. Und inzwischen übertreffen chinesische Hersteller manche der einst sensationellen Rimac-Rekorde.
Für die Käufer extrem teurer Hypercars zählen offenbar andere Qualitäten. Mechanik, Klang, Geschichte und das besondere Gefühl, etwas Einzigartiges zu besitzen. Mate Rimac selbst zieht gerne den Vergleich mit mechanischen Luxusuhren: Eine Smartwatch kann vieles besser, dennoch geben Sammler enorme Summen für traditionelle Uhrmacherkunst aus.
Ausgerechnet Rimac will den V16
Besonders interessant ist deshalb, welchen Weg der einstige Elektro-Pionier inzwischen bei Bugatti eingeschlagen hat. Seit 2021 steht Mate Rimac auch an der Spitze von Bugatti Rimac. Für den Nachfolger des Chiron hätte er sich durchaus des elektrischen Nevera-Antriebs bedienen können. Stattdessen entschied er sich für eine aufwendige Hybridlösung mit einem neu entwickelten V16-Saugmotor.
Der 8,3-Liter-Sechzehnzylinder des Bugatti Tourbillon leistet allein 1000 PS, drei Elektromotoren ergänzen ihn auf eine Systemleistung von 1800 PS. Das Ziel ist eine Kombination aus unmittelbarer elektrischer Kraftentfaltung und dem emotionalen Erlebnis eines hochdrehenden Verbrennungsmotors.
Und hier sieht die Nachfrage ganz anders aus: Alle 250 geplanten Exemplare des mindestens 3,8 Millionen Euro netto teuren Tourbillon sind bereits vergeben. Dabei ist die Produktion des neuen Bugatti erst im Anlaufen.
Ein Misserfolg? Rimac sieht das anders
Als gescheitert betrachtet der kroatische Unternehmer den Nevera dennoch keineswegs. In einem Instagram-Video erklärte er, dass das Auto seine Aufgabe erfüllt habe. Es habe die Fähigkeiten des Unternehmens demonstriert und den Weg zu dessen heutiger Position geebnet. Und eines ist klar: Ohne den Nevera gäbe es auch keinen Bugatti Tourbillon.
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