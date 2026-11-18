2136 PS waren auch nicht genug

An mangelnder Leistung kann es schwerlich gelegen haben. Der normale Nevera bringt es mit vier Elektromotoren auf 1914 PS und 2360 Nm, der Nevera R setzt mit 2136 PS noch einen drauf. In 1,72 Sekunden soll er auf Tempo 100 beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 431 km/h. Bei einem Preis von mehr als zwei Millionen Euro gab es damit jede Menge Leistung fürs Geld. Zumindest nach den Maßstäben dieser Fahrzeugklasse.