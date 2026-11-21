Ein Shopping-Abstecher in die Luxusboutique Hermès brachte den neuen Festspiel-Deal ins Rollen. Dort knüpfte die Unternehmerfamilie Fallmann nämlich über Sebastian Rabl Kontakte zu dem Festival. Die Software-Firma Fabasoft wird die Salzburger Festspiele ab sofort großzügig finanziell unterstützen.