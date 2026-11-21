Mit seiner Band Naked Lunch war Oliver Welter vor einem Vierteljahrhundert so etwas wie „fünf vor Popstar“ – ausgegangen ist es sich nicht. Die Truppe führt er in veränderter Besetzung unermüdlich weiter, von Ernst Molden ließ er sich zu seinem ersten Soloalbum auf Kärntnerisch überreden. Im „Krone“-Talk findet der 59-jährige Melancholiker nicht nur nette Worte zu seiner alten Heimat.
„Krone“: Oliver, du hast fast 60 Jahre alt werden müssen, um als Kärntner erstmals ein Album mit Kärntner Liedern im Kärntner Dialekt zu veröffentlichen. Wie kam es so spät noch zu diesem Entschluss?
Oliver Welter: Aus einem ganz einfachen Grund: Schuld daran ist mein Freund, der Musiker und Plattenlabelbetreiber Ernst Molden. Vor fast exakt zwei Jahren, wir waren etwa halb betrunken, kam er auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht zeitgenössische Kärntnerlieder schreiben wolle. Ich habe nichts dergleichen getan. Ein Jahr später schreibt er mir eine SMS und fragt mich darin, ob ich schon fertig wäre. Ich hatte da zwar noch nichts gemacht, aber mein Interesse war geweckt und ich wollte diesem Auftrag nachgehen. Dann sprudelte es nur so aus mir raus und die Platte war irrsinnig schnell fertig.
Dieses Album entstand also aus einer echten Schnapsidee?
Nein, denn Ernst hatte einen Plan und viel Vertrauen. Er hat das ernst gemeint und etwas gesehen, das ich selbst nicht gesehen hatte. In einer normalen Arbeit muss man ständig mit unterschiedlichen Erwartungen umgehen, die gab es dieses Mal nicht. Kein Mensch auf der Welt auf ein Album mit kärntnerisch gesungenen Liedern von Oliver Welter gewartet – wirklich niemand. Das war irrsinnig befreiend, denn ich konnte machen, was ich wollte.
Hat Molden etwas in dir gesehen, dass dir selbst bei dir verborgen blieb?
Ich verstehe das nicht so recht, was genau er zu sehen glaubte. Er hat mir das einfach zugetraut und ich wollte dieses Vertrauen nicht missbrauchen. Beim Schreiben entwickelte ich große Freude am Projekt und ich konnte mich textlich in Bereiche vorwagen, die sonst noch nie möglich waren.
Genau das macht so ein Projekt doch besonders. Man betritt völlig neue Territorien und schaut, wohin die Reise geht.
Das erste fertige Lied war „Wånn i aus’m Fenster schau“. Ein klassisches tagespolitisches Lied, das behandelt, dass man wenig Schönes sieht, wenn man das tut. Die politische Entwicklung in unserem Land macht mir Angst. Diese stark aufkeimenden, nationalsozialistischen Strömungen, die bei uns grassieren. Dieses Lied musste so aus mir raus. Mit Naked Lunch habe ich schon auch eine politische Band, aber so explizit texte ich dort nicht. Ich konnte Wut und Hass gegenüber diesen Strömungen freien Lauf lassen.
War es von dort weg immer leichter, den Gefühlen freien Lauf zu lassen?
Die Platte war jetzt nicht selbst-therapeutisch, das würde zu weit gehen, aber es hat gutgetan.
Interessant aber, dass zwischen Moldens Idee und der erstmaligen Umsetzung ein gutes Jahr ins Land zog …
Korrekt und bis zur SMS von Ernst hatte ich die Idee längst wieder verdrängt. Dann war ich aber doch angefixt, weil es von ihm so ein Vertrauensbeweis war, also habe ich mich hingesetzt und probiert. Ich bin schon ein sehr guter Gitarrist, aber nicht so ein guter Sänger. Könnte man beides gut verbinden? Sehr viel wurde von Anfang an limitiert, was hilfreich war. Die Arbeit an dem Album war extrem lustvoll und blödsinnig.
Wer in der Muttersprache und sogar im Mutterdialekt singt, hat aber überhaupt keine Schutzfunktion mehr, sondern stellt sich völlig aus. Sind die Texte noch persönlicher als je zuvor und war das eine große Überwindung?
Darüber habe ich nie nachgedacht. Es gab nie Barrieren oder Hürden – ich habe einfach Schritt für Schritt die Dinge erledigt. Wenn ich diese Misogynie, den Frauenhass beobachte, egal ob online oder im echten Leben, werde ich wahnsinnig. Es gibt so viele Bewegungen, die noch immer das klassische Frauenbild transportieren und mit denkenden Frauen ein Problem haben.
War es dir schon wichtig, Dinge klar zu benennen? Sagen, was Sache ist?
Durchaus und politische Umwälzungen gab es schon immer. Serbien ist derzeit wie ein riesiges Trostpflaster für die Welt, weil der politische Umbruch aus einer Bewegung heraus geboren ist. Die Demokratie ist zurück und man glaubt wieder an demokratische Werte - hat gegen das Establishment in demokratischen Wahlen gewonnen. Ich bin auch froh über den Ausgang der Midterms in den USA, aber frage mich gleichzeitig, wäre das auch so gelaufen, wenn die Spritpreise nicht so rasant gestiegen wären? Es braucht offenbar immer einen Zünder, das ist für die Menschen essenziell. Es ist aber mehr eine Anti-Trump- als eine Pro-Demokraten-Wahl. Das Auto brauchen dort Abermillionen von Menschen, um ihren Alltag bewältigen zu können – natürlich hat es einen anderen Wert als ein Europa. Da ich selbst aus proletarischen Verhältnissen komme, weiß ich, wenn Sachen teurer werden oder der Kühlschrank plötzlich nicht mehr so voll ist wie früher.
Vielleicht muss man das ganz anders sehen und sich denken: „Wenigstens die Spritpreise haben für Veränderung gesorgt“?
Im Großen und Ganzen stimmt das natürlich, es sind zumindest Hoffnungssprengel und ich möchte jetzt nicht dezidiert auf Österreich eingehen. Wir kennen die Umfragewerte und die Richtung, in die es geht. Es sieht aber auch im benachbarten Deutschland nicht so prickelnd aus.
Ist Österreich in politische Hinsicht ein bisschen zu viel Kärnten geworden?
Muss man sich am schlimmsten Bundesland orientieren? (lacht)
Was ist für dich das schlimmste Bundesland im Staat?
Ich kenne prinzipiell ja nur Kärnten, auch wenn ich seit geraumer Zeit Wahlwiener bin. Ich habe die Kindheit in Kärnten extrem genossen. Klagenfurt hat die Nähe zum See und man kann als Jugendlicher dort viel machen. Mein Bruder Oskar hat mit 15 zum Papa gesagt, in Klagenfurt wären wir auf Dauer verloren. Wir haben dort jeden Stein aufgerollt und wissen nicht mehr, was wir noch machen sollen. Ich habe die Diskrepanz in diesem Land nie verstanden. Einerseits die unfassbare Schönheit des Landes, die unbestritten ist und die in den schwermütigen, großen Kärntnerliedern auch besungen wird. Aber andererseits die politischen Strömungen und was diese Schönheit mit den Menschen offenbar macht. Die Wahlergebnisse in Kärnten sind für mich immer erschütternd. Es gibt so viele braune Nester, aber es wurde auch nie eine reale Geschichtsaufarbeitung gemacht. Die Story mit der slowenischen Minderheit ist noch immer eine dunkle und verschwiegene. So viele Soziologen und Philosophen haben sich genau damit beschäftigt, aber niemand hat eine Antwort darauf.
Wäre es nicht leichter gewesen, auf deinem Album so richtig auf Kärnten draufzuhauen? Die ganzen Klischees über das Land herzunehmen und darauf herumzureiten?
Wahrscheinlich. Wenn man mich aber fragt, wie sehr mich das klassische Kärntnerlied beeinflusst hat: gar nicht. Das Kärntnerlied hat sich immer mit archaischen Themen beschäftigt und ist zum Niederknien schön. Wenn ein fünfstimmiger Chor singt, ist das zum Weinen schöne, aber die Inhalte sind so redundant. Es geht immer um die Schönheit des Landes und das Blut, das im Kampf geflossen ist. Die großen Themen und das einsame Individuum, das im großen „wir“ seinen Platz findet. Dieses „wir“ habe ich noch nie verstanden, das ist nämlich ein deutschnationales „wir“, das in den Liedern gemeint ist. Auch wenn ich deutschsprachig aufgezogen wurde, fühle ich mich dieser falschen Geschichtsschreibung in diesem Land nicht verhaftet. Mit dem Heimatbegriff tue ich mich schwer. Ich verorte Heimat woanders. Es ist eher ein Zustand, der dir sagt, wo du hingehörst. Vielleicht ist es auch ein geistiger Zustand, jedenfalls ist die Heimat ein schwammiger Begriff. Ich bin nicht der Erste, der sagt, er möchte ihn sich wieder zurückholen vom rechen Gesocks, weil er grundsätzlich nichts Böses bedeutet.
War beim Albumprozess der Nebengedanke präsent, den Ruf Kärntens aufzupäppeln? Heimat anders zu definieren?
Der Ruf von Kärnten ist mir völlig egal. Die sollen in der Hölle schmoren für das, was sie da politisch verbrochen haben. Hier geht es nur um meine Betrachtungsweise. In Kärnten werde ich für das Album keine Medaille bekommen oder anders ausgezeichnet werden, aber das freut mich auch so. Kärnten hat einen guten Ruf als Urlaubsland, aber das wird dem Gesamten nicht gerecht. „Urlaub bei Freunden“ ist der größte Schwachsinn überhaupt – die allergrößte Lüge. Es sollte heißen „Urlaub bei Menschen, die gerne euer Geld nehmen“. Natürlich habe ich wahnsinnig gute Freunde in Kärnten und es gibt dort sehr tolle Menschen, man kann nicht pauschalisieren, aber vieles passt schlichtweg gar nicht.
Der Albumtitel heißt „Dås wird nix mehr“ – das klingt nicht unbedingt lebensbejahend und positiv. Hat wirklich nichts mehr einen Sinn?
Es wird schon mal viele überraschen, dass ich überhaupt dieses Album gemacht habe und jetzt was mit kärntnerischem Idiom herausbringe. Würde ich darüber singen, dass morgens immer die Sonne scheint, wäre das bei mir komplett unglaubwürdig. Der Titel war relativ schnell da und das Lied dazu auch schnell geschrieben. Es ist ein guter Titel, der nicht zu affirmativ ist, den man immer mal wieder hinschreiben kann. Man merkt ihn sich und er beinhaltet eine gewisse Kernaussage. Es geht um eine fatalistische Sicht der Dinge, aber den Fatalismus bekämpfe ich, so gut es geht. Wenn man dem anheimfällt, dann kann man sich gleich ins Bett legen und warten bis der Henker kommt. Ende. Fertig.
Bist du eine Art musikalischer Melancholiker, der versucht, die Melancholie zu bekämpfen?
Melancholie hat mit Fatalismus nichts zu tun, aber sie begleitet mich als Grundstimmung. Ich halte diese Stimmung für sehr schön, denn im Endeffekt kennt sie jeder. Auch wenn man im Urlaub zufrieden aufs weite Meer schaut, ist man melancholisch und das evoziert ein Gefühl der Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach großer Weite oder persönlicher Zurückgeworfenheit, wenn man das große Wasser sieht. Ich finde, dass Melancholie ein sehr guter Lebenszustand ist.
Aus welcher Perspektive hast du dieses Album geschrieben? Aus jener des Wahlwieners, der an seine alte Heimat zurückdenkt, oder aus jener des Kärntners, der seine Heimat kritisch sieht – oder ist da von beidem etwas dabei?
Eine berechtigte Frage, über die ich mir noch keine Gedanken gemacht habe. Ad hoc würde ich sagen, es ist eine Mischform. Ich bin ja nicht von außen und es ist kein Blick von außen drauf. Ich bin ja Kärntner, basta. Daran ist nichts Schlimmes. Das ist meine Herkunft, dort ist meine Sprache. Ich habe keine Lust darauf, meine Sprache abzulegen. Ich kann nichts weniger leiden wie Menschen, die nach Wien ziehen und plötzlich geschwollen daherreden. Geniert man sich da wofür? Ist der Wiener denn besser als der Kärntner? Ich mag meine Sprache, auch wenn sie in einer sehr ausgedehnten Form schrecklich ist. Aber so geht es allen Dialekten.
War es für dich schwieriger oder anspruchsvoller, auf Kärntnerisch zu schreiben und zu texten als auf Englisch, wie man es von dir bei Naked Lunch gewohnt ist?
Gar nicht, es war sogar leichter, weil es meine natürliche Muttersprache ist. Ich träume aber nicht explizit auf Kärntnerisch. Man sagt ja oft, dass man gewisse Dinge oder seine Sprache träumt, aber ich weiß nicht, ob das in der Realität überhaupt so geht.
Die Klangfarbe ist auch eine andere. Wörter, Reime, Zusammenhänge …
Auf Englisch mache ich die klassische „Cut-Up-Technik“ und schneide mir verschiedene Zustandsbeschreibungen oder Wörter so zusammen, dass sie sich reimen. Man biegt sich seine Texte quasi zurecht. Das macht man bei den meisten Sprachen. Bei diesem Album war es schon sehr stressig, weil ich oft nur tief in der Nacht Zeit dafür hatte und mir dann noch etwas Vernünftiges einfallen musste. Ich habe erst im Februar oder März in diesem Jahr begonnen, die Texte zu schreiben und war damit überraschend schnell fertig. Es gibt auf der Platte politische und persönliche Lieder und einen Bogen über all das. Für eine Liveshow ist es vielleicht etwas wenig Material, aber gut, die Strokes sind auch schon mal nach einer halben Stunde von der Bühne gegangen …
Das stieß wahrscheinlich nicht bei allen Fans auf Anklang.
Beim ersten Mal haben sie einfach das erste Album gespielt. 28 Minuten, fertig und aus.
Aber greifst du dann live auf Material von Naked Lunch zurück, um die Show zu verlängern?
Nein, überhaupt nicht. Auf der Platte gibt es zwei Gastauftritte von Ernst Molden, weil er die Platte bei sich rausbringt und Thomas Pronai, der bei der Produktion dabei war, spielt minimales Schlagzeug. Ansonsten gibt es meine Gitarre und meine Stimme und das ist auch super so.
Das Album schließt mit dem Lied „In da Mitt’n entspringt ka Fluss“. Inwiefern ist es das Persönlichste auf deinem Album?
Ist es das persönlichste? Es ist der Abschluss von einem, wie ich finde, sehr bunten Album, das in alle Richtungen geht. Ich kokettiere dabei mit diesen klugscheißerischen Lebensmottos, die ich überhaupt nicht aushalte. Suche deine Mitte, finde dich selbst und all dieser Schwachsinn, der für mich immer zu stark ins Esoterische abdriftet. Ich bin kein spiritueller Mensch und fange mit dem all dem nichts an und so war mein Gedanke, dass aus der Mitte einfach kein Fluss entspringt. Wenn du nach deiner eigenen Mitte suchst, wirst du nichts finden. Ich habe das einfach als amüsant wahrgenommen.
Einen Lebensratgeber von Oliver Welter wird es in absehbarer Zukunft also nicht geben?
Außer du garantierst mir, dass ich zwei Millionen Exemplare verkaufe und vier Euro pro Exemplar direkt an mich gehen. (lacht)
Den Pressetext zum Album hat Ernst Molden geschrieben und darin bezeichnet er dich als „Experte des Sehnens“. Wie kann das genau gemeint sein?
Ich muss jetzt nicht alles verstehen, was er da drin über mich schreibt. (lacht) Der ist wunderschön geschrieben, inhaltlich und literarisch und ich weiß, dass, auch wenn das jetzt pathetisch klingen mag, ich in meinen Liedern gerne meine unstillbare Sehnsucht nach gewissen Dingen Ausdruck verleihe. Diese Sehnsucht haben mir schon meine Eltern vermittelt. Wir alle sind nicht gefeit davor, Verlust, Abschied, Trennung und Tod zu durchleben. Das ist Teil des Lebens. Ich sehne mich etwa nach mehr Fairness. Wenn das reichste Viertel ein Zehntel seines Einkommens hergeben würde, hätte niemand mehr auf der Welt Hunger. Vielleicht stelle ich mir so einen Sehnsuchtsort, eine Utopie vor. Wo ein Zusammenleben funktioniert und wir uns nicht gegenseitig die Schädel einschlagen. Wo der Respekt voneinander gegeben ist, die Sprache und der Umgang normalisiert sind. Es war ja in der Gesellschaft noch nie so schlimm und rau wie derzeit.
„Das wird nix mehr“ ist vor allem ein Trennungssong. War die persönliche Verarbeitung von Krisen ein wichtiger Teil des Schreibprozesses?
Wenn, dann ist das unbewusst so, aber nicht geplant. Ich habe aber auch eine Trennung hinter mir, wo ich dachte, es wäre das Ende der Welt. Man glaubt immer, danach geht gar nichts mehr, es wäre aus und vorbei. Man wird nie wieder eine Partnerin finden und nur noch dahinsiechen. Dass mir das mit fast 60 noch so passiert ist ein Wahnsinn, denn ich bin ja kein Teenager mehr, dem die erste große Liebe davonläuft und der nach dem ersten Verliebtsein in ein Riesenloch fällt. Wir sind in der Realität aber gut mit dieser Trennung umgegangen, indem wir gute Freunde sind und gemeinsam aufs Kind aufpassen. Ja, es wird nichts mehr. Aber es war auch schnell klar, es wird alles nicht so wahnsinnig schlimm.
Ein Lied heißt „Nie wieder jung sein“. Das klingt fast nach einem befremdlichen Wunsch.
Da geht es in bisschen um diese großen Sätze der Austropop-Bands. Nie wieder jung sein. Nie wieder schön sein. Nie wieder gescheit sein. Ich meine damit nicht Voodoo Jürgens und den Nino aus Wien, sondern die ganz Großen. Die männlichen Duos, die ständig von einem „wir“ singen und ich nie weiß, wen die damit meinen. Ich kann es nicht sein, ich fühle mich nicht angesprochen. Diese Art von Nickelback-Musik, die Rock vorgibt, aber den Rock eigentlich entfernt hat. Da wird immer alles gut, wenn man gemeinsam dieses oder jenes macht. Ich habe so eine Band einmal bei den Amadeus Awards gesehen. Die spielten mit Voll-Playback und taten so, als wären sie Vorband von Manowar - das ist so lächerlich. Dieses undefinierte Wir-Gefühl ging mir schon bei den Toten Hosen am Nerv. Wie soll man diesem einen großen Gefühl trauen, das uns alle vereint? Ich verstehe das nicht.
„Da Teifl und i“ scheint eine Selbstbeschreibung zu sein. Bist du dir selbst manchmal dein größter Teufel?
Das war schon immer so, aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Ein paar Dinge im Leben ändern sich dann doch.
Wäre das Album bei einem gewissen Erfolg nicht dazu prädestiniert, fortgesetzt zu werden? Liedgut und Themen gäbe es doch sicher noch ausreichend in deinem kreativen Speicher …
Ich mache das natürlich schon daran fest, ob die Menschen dieses Album mögen, aber ich mit relativ sicher, dass ich da ein Zweites nachlegen werde. Es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht.
Live im Wiener Stadtsaal
Am 17. Dezember präsentiert Oliver Welter sein auf Kärntnerisch eingesungenes Soloalbum live im Wiener Stadtsaal. Unter www.oeticket.com gibt es noch Karten für das Event.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.