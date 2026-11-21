Wäre es nicht leichter gewesen, auf deinem Album so richtig auf Kärnten draufzuhauen? Die ganzen Klischees über das Land herzunehmen und darauf herumzureiten?

Wahrscheinlich. Wenn man mich aber fragt, wie sehr mich das klassische Kärntnerlied beeinflusst hat: gar nicht. Das Kärntnerlied hat sich immer mit archaischen Themen beschäftigt und ist zum Niederknien schön. Wenn ein fünfstimmiger Chor singt, ist das zum Weinen schöne, aber die Inhalte sind so redundant. Es geht immer um die Schönheit des Landes und das Blut, das im Kampf geflossen ist. Die großen Themen und das einsame Individuum, das im großen „wir“ seinen Platz findet. Dieses „wir“ habe ich noch nie verstanden, das ist nämlich ein deutschnationales „wir“, das in den Liedern gemeint ist. Auch wenn ich deutschsprachig aufgezogen wurde, fühle ich mich dieser falschen Geschichtsschreibung in diesem Land nicht verhaftet. Mit dem Heimatbegriff tue ich mich schwer. Ich verorte Heimat woanders. Es ist eher ein Zustand, der dir sagt, wo du hingehörst. Vielleicht ist es auch ein geistiger Zustand, jedenfalls ist die Heimat ein schwammiger Begriff. Ich bin nicht der Erste, der sagt, er möchte ihn sich wieder zurückholen vom rechen Gesocks, weil er grundsätzlich nichts Böses bedeutet.