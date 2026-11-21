„Ich liebe das Brauchtum und möchte dies auch an die heutige Jugend und die Kinder weitergeben“, strahlt die Kärntnerin Angelique Guschelbauer. Die 21-Jährige gründete vor drei Jahren den Krampusverein „Kirchheimer Teufelsweiba“, der ausschließlich aus weiblichen Personen besteht.