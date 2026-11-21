Für Tennis-Ass Jurij Rodionov wird die Reise nach Bologna teuer. Weil Österreichs aktueller Spieler zu spät zur Pressekonferenz im Hauptquartier von Sponsor waterdrop kam, verdonnerte ihn Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer gleich zur Zahlung des ersten gemeinsamen Team-Abendessens beim Finalturnier am Samstag...