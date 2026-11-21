„Es darf nicht davon abhängen, wie finanzstark Gemeinden sind, ob Kinder und Pädagogen in kühlen oder heißen Räumen spielen, lernen und arbeiten müssen“, fordert David Allerstorfer, SP-Bürgermeister von Feldkirchen/D., dass die Fördervorgaben des Landes OÖ bei Bildungseinrichtungen überarbeitet werden. Denn aktuell finden sich zwar Heizungen, aber keine Kühleinrichtungen im Pflichtenkatalog – und daher gelten sie als „Luxus“ und müssen von den Gemeinden zur Gänze selbst finanziert werden.