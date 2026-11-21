Nach dem Hitzesommer flammte die Diskussion auf, ob die Ferien nicht verkürzt oder verschoben werden sollen, damit die Schüler weniger lang in heißen Räumen schwitzen müssen. Doch will eine Gemeinde Bildungseinrichtungen kühlen, gibt's dafür keine automatische Förderungen. Daher musste im Mühlviertel jetzt eine bereits geplante Kühlung weggespart werden.
„Es darf nicht davon abhängen, wie finanzstark Gemeinden sind, ob Kinder und Pädagogen in kühlen oder heißen Räumen spielen, lernen und arbeiten müssen“, fordert David Allerstorfer, SP-Bürgermeister von Feldkirchen/D., dass die Fördervorgaben des Landes OÖ bei Bildungseinrichtungen überarbeitet werden. Denn aktuell finden sich zwar Heizungen, aber keine Kühleinrichtungen im Pflichtenkatalog – und daher gelten sie als „Luxus“ und müssen von den Gemeinden zur Gänze selbst finanziert werden.
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