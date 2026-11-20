In Israel ist ein Mann festgenommen worden, der nach Angaben der Polizei dem KI-Chatbot ChatGPT von seinen Mordplänen gegen seine Frau berichtet haben soll. Die Ermittler hätten Hinweise erhalten, dass der Mann aus dem Norden des Landes seine Frau wegen eines Streits töten wolle, teilte die Polizei am Donnerstag mit.