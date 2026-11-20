In Israel ist ein Mann festgenommen worden, der nach Angaben der Polizei dem KI-Chatbot ChatGPT von seinen Mordplänen gegen seine Frau berichtet haben soll. Die Ermittler hätten Hinweise erhalten, dass der Mann aus dem Norden des Landes seine Frau wegen eines Streits töten wolle, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Daraufhin sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Bei der Festnahme beschlagnahmten die Ermittler verschiedene elektronische Geräte in seinem Haus. Ein Gericht in Kiriat Schmona an der Grenze Israels zum Libanon verhängte Untersuchungshaft bis zum 22. November. Wie genau die Polizei von den ChatGPT-Gesprächen erfuhr, blieb zunächst unklar.
ChatGPT selbst antwortete auf die Frage, ob sein Entwickler, das US-Unternehmen OpenAI, in solchen Fällen die Polizei informiert: „OpenAI verfügt durchaus über Verfahren, um bestimmte glaubwürdige und unmittelbar bevorstehende Drohungen schwerer körperlicher Gewalt an zuständige Stellen weiterzuleiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass dies auch in diesem Fall geschehen ist.“
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