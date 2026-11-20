Brittany Snow (40) hat ihre Verlobung mit dem Fotografen und Kameramann Hunter Moreno (32) im Fernsehen bekannt gegeben. In der „Drew Barrymore Show“ bejahte sie eine entsprechende Frage und sagte dazu, es sei das erste Mal, dass sie darüber rede. Schon länger hatten US-Medien über eine Verlobung spekuliert.