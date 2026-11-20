Brittany Snow (40) hat ihre Verlobung mit dem Fotografen und Kameramann Hunter Moreno (32) im Fernsehen bekannt gegeben. In der „Drew Barrymore Show“ bejahte sie eine entsprechende Frage und sagte dazu, es sei das erste Mal, dass sie darüber rede. Schon länger hatten US-Medien über eine Verlobung spekuliert.
Snow ist nach eigenen Worten seit der ersten Staffel der Drama-Serie „The Hunting Wives“ mit Moreno zusammen, die 2024 gedreht wurde und 2025 bei Netflix Premiere feierte.
Hier können Sie sich den Ausschnitt aus der „Drew Barrymore Show“ anschauen, in dem Brittany Snow ihre Verlobung bestätigt:
Snow spielt an der Seite von Malin Akerman (48) eine Hauptrolle in der Serie. Und ihre Serien-Kollegin habe sofort gewusst, dass Moreno der Richtige für Snow sei, erklärte sie.
Hochzeit Nummer zwei
Die Schauspielerin hatte 2022 die Trennung von ihrem ersten Mann Tyler Stanaland bekannt gegeben. Sie und der Immobilienmakler hatten sich im März 2020 im kalifornischen Malibu das Jawort gegeben.
Snow spielte in Filmen wie „Hairspray“ (2007) und „Prom Night“ (2008) mit, bevor sie 2012 an der Seite von Anna Kendrick und Rebel Wilson in der Komödie „Pitch Perfect“ eine Hauptrolle erhielt. Sie wirkte auch in „Pitch Perfect 2“ (2015) und „Pitch Perfect 3“ (2017) mit.
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