Das hat sich längst geändert. Man tauscht sich regelmäßig aus und schätzt sich sehr. „Dass wir uns am Samstag in der deutschen Bundesliga als Trainer gegenüberstehen, ist schon etwas Großartiges. Er ist einen harten, steinigen Weg gegangen, deswegen hat er es sich auch absolut verdient, hier in der Bundesliga Trainer zu sein. Ich freue mich auf das Duell“, erklärt Hütter.