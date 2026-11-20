Christian Ilzers TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter – dieses besondere Duell steht in der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag (ab 15.30 im sportkrone.at-Liveticker) an. Im Vorfeld der Partie hat sich Hütter zu Wort gemeldet und dabei auch über seinen Landsmann gesprochen.
Das Duell Hoffenheim gegen Frankfurt wird zum Wiedersehen zweier erfolgreicher österreichischer Fußballlehrer. Denn man kenne sich „schon ewig“, erklärt Hütter im Vorfeld der Partie: „Wir sind uns schon in der zweiten Liga in Österreich begegnet. Da war er noch Co-Trainer beim TSV Hartberg und ich Cheftrainer bei Altach.“
Während Ilzer den 56-Jährigen mittlerweile sogar als „Mentor“ bezeichnet, war das in den Zeiten der ersten Begegnungen noch anders, wie Hütter mit einem Augenzwinkern verraten hat: „Da mochten wir uns noch nicht so. Weil jeder ja irgendwo sein Revier verteidigt hat.“
Das hat sich längst geändert. Man tauscht sich regelmäßig aus und schätzt sich sehr. „Dass wir uns am Samstag in der deutschen Bundesliga als Trainer gegenüberstehen, ist schon etwas Großartiges. Er ist einen harten, steinigen Weg gegangen, deswegen hat er es sich auch absolut verdient, hier in der Bundesliga Trainer zu sein. Ich freue mich auf das Duell“, erklärt Hütter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.