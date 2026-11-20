Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Reutte in Tirol musste am Donnerstag wegen Veruntreuung von mehr als 80.000 Euro am Landesgericht Innsbruck antanzen. Geldnot und die Versuchung, als Leiter eines Fast-Food-Restaurants in die Kassa zu greifen, waren offenbar zu groß.
Der Tatzeitraum erstaunt durchaus: Immerhin von Juni 2024 bis Mai 2026 bediente sich der Mann immer wieder an der Kassa einer Fast-Food-Filiale im Bezirk Reutte. Das Geld landete nämlich nicht im Tresor der Konzernfiliale, sondern unter anderem auf seinem Konto. „Ich hatte damals einfach zu wenig Geld“, sagte er zum Motiv und räumte zugleich seine Schuld ein. Mehr gebe es dazu aber „nicht zu sagen“.
Geldsorgen vor Polizei als Motiv genannt
Vor der Polizei hatte er aber bereits mehr oder weniger handfeste Angaben gemacht. So habe er bereits zwei Konsumkredite laufen, weiteres flüssiges Geld sei aber noch vonnöten gewesen. So habe er sich „eben bedient“ und in seiner leitenden Funktion Geld von seinem Arbeitgeber abgezweigt.
Alles ausgegeben, nichts mehr übrig
Von den 80.000 Euro sei allerdings „nichts mehr übrig“, sagte er am Donnerstag auf Nachfrage des sichtlich erstaunten Privatbeteiligtenvertreters. Alles sei bereits ausgegeben, verkündete er kleinlaut. Derzeit könne er deshalb auch gar nichts zurückzahlen.
Geldstrafe und Teilschadenersatz
Der Richter entschied sich schließlich für eine teilbedingte Geldstrafe. Von den 4200 Euro muss der Mann somit 2400 Euro unbedingt bezahlen. Zudem muss er 10.000 Euro an Teilschadenersatz berappen. „Da Sie unbescholten sind, ist es nicht notwendig, Sie ins Gefängnis zu stecken“, meinte der Richter in seiner Urteilsbegründung salopp. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
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