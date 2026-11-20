Der Tatzeitraum erstaunt durchaus: Immerhin von Juni 2024 bis Mai 2026 bediente sich der Mann immer wieder an der Kassa einer Fast-Food-Filiale im Bezirk Reutte. Das Geld landete nämlich nicht im Tresor der Konzernfiliale, sondern unter anderem auf seinem Konto. „Ich hatte damals einfach zu wenig Geld“, sagte er zum Motiv und räumte zugleich seine Schuld ein. Mehr gebe es dazu aber „nicht zu sagen“.