Zu wenige Freiwillige, dafür viele neue Angebote: Die Stadt Neunkirchen stellt nach 48 Jahren den beliebten Sozialdienst „Essen auf Rädern“ mit Ende Jänner 2027 ein. Die FPÖ läuft dagegen Sturm. Die Stadtgemeinde verweist auf Alternativen und verspricht Unterstützung für die Betroffenen.
Es war für viele ältere und nicht mehr mobile Menschen eine unverzichtbare Hilfe im Alltag: Seit 1978 brachte „Essen auf Rädern“ in Neunkirchen warme Mahlzeiten direkt vor die Haustür. Doch nach fast fünf Jahrzehnten ist damit Schluss. Mit 31. Jänner 2027 stellt die Stadtgemeinde den Dienst ein. Der Grund: Es fehlt zunehmend an freiwilligen Helfern, die den aufwendigen Betrieb aufrechterhalten können.
Auch die Anschaffung eines neuen Autos würde demnächst anstehen. „Genau vor solchen Reinvestitionen ist es üblich zu prüfen, ob eine Leistung sinnvoll, wirtschaftlich und erforderlich ist“, so SPÖ-Vizebürgermeister Günther Kautz, der selbst jahrelang am Wochenende für „Essen auf Rädern“ unterwegs war.
Immer weniger Freiwillige
Bis zu 80 Mahlzeiten täglich werden derzeit noch an sieben Tagen die Woche ausgeliefert. Dafür braucht es täglich drei bis fünf Personen, die von elf bis 13.30 Uhr unterwegs sind. Insgesamt stemmen derzeit rund 30 Ehrenamtliche den Dienst. Doch vor allem unter der Woche wurde es immer schwieriger, genügend Helfer zu finden. Selbst intensive Aufrufe brachten nicht den erhofften Nachwuchs. In den letzten Jahren wurde auch immer wieder Kritik laut, dass es Unstimmigkeiten bei den Dienstplänen gäbe und viele Leute den Dienst einfach nur ausnutzten, weil sie selbst zu faul zum Kochen waren.
Gefrorenes Essen? „Vergisst meine Mutter in der Mikrowelle“!
Die Stadt argumentiert, dass mittlerweile Volkshilfe, Hilfswerk oder Rotes Kreuz Mahlzeitenservices anbieten, die flexibler, vielfältiger und teilweise sogar günstiger sein sollen. Ein Kritikpunkt: Bei diesen Anbietern wird das Essen tiefgekühlt geliefert und muss zu Hause aufgewärmt werden. „Meine Mutter ist dement – wenn sie gefrorenes Essen bekommt, stellt sie es in die Mikrowelle und vergisst es dann dort“, klagt etwas ein Robert B., der gerade überlegt hat, Essen auf Rädern für seine 90-jährige Mutter zu bestellen.
Aber auch hier werde man vonseiten der Stadtgemeinde helfend eingreifen. „Wir werden, wenn notwendig, bei der Anschaffung von Gefriergerät oder Mikrowelle finanziell helfen“. Und: „Viele der betagten Menschen haben bereits jetzt schon Unterstützung von Pflegediensten. Auch diese werden wir dann um Hilfeleistung in bestimmten Fällen bitten“, so Kautz.
Finanzielle Nachteile soll der Wechsel für die Betroffenen jedenfalls nicht bringen. Wer bisher einen ermäßigten Preis bezahlt hat, erhält auch künftig Unterstützung.
FPÖ spricht von politischem Alleingang
Heftiger Widerstand kommt von FPÖ-Sozialstadtrat Roland Mitteregger. Er kritisiert, dass er als zuständiger Ressortverantwortlicher erst nachträglich von der Entscheidung erfahren habe. Noch bei der Weihnachtsfeier und im Wahlkampf sei der Sozialdienst gelobt worden. „So viel zum versprochenen Miteinander von ÖVP und SPÖ!“, ärgert er sich. Er will die Einstellung nicht hinnehmen und weiter für den Erhalt kämpfen.
Ich werde diese Entscheidung nicht einfach hinnehmen und mich mit aller Kraft gegen die Einstellung von Essen auf Rädern einsetzen.
FPÖ-Sozialstadtrat Roland Mitteregger
Bild: FPÖ NÖ
„ÖVP und SPÖ streichen damit einen Dienst, der seit 1978 für viele Neunkirchner zum Alltag gehört. Wer ein Leben lang gearbeitet und diese Stadt mitaufgebaut hat, darf im Alter nicht alleine gelassen werden, kritisiert auch FPÖ-Fraktionsobmann Helmut Fiedler.
Ein Stück gelebte Nachbarschaft geht damit trotzdem verloren. Für viele alte Menschen ist die Lieferung der Mahlzeit mehr als nur ein Lieferdienst – nämlich auch ein kurzer Besuch, ein freundliches Wort und manchmal sogar der einzige persönliche Kontakt des Tages.
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