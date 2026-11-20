Immer weniger Freiwillige

Bis zu 80 Mahlzeiten täglich werden derzeit noch an sieben Tagen die Woche ausgeliefert. Dafür braucht es täglich drei bis fünf Personen, die von elf bis 13.30 Uhr unterwegs sind. Insgesamt stemmen derzeit rund 30 Ehrenamtliche den Dienst. Doch vor allem unter der Woche wurde es immer schwieriger, genügend Helfer zu finden. Selbst intensive Aufrufe brachten nicht den erhofften Nachwuchs. In den letzten Jahren wurde auch immer wieder Kritik laut, dass es Unstimmigkeiten bei den Dienstplänen gäbe und viele Leute den Dienst einfach nur ausnutzten, weil sie selbst zu faul zum Kochen waren.