Russland hat bei Angriffen mit ballistischen Raketen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko erneut Menschen getötet und insgesamt drei Brücken beschädigt. Die gewaltige Attacke erfolgte, nachdem Wladimir Putin öffentlich Vergeltung für die Krimbrücke geschworen hatte …
Es gebe mindestens drei Tote und 15 Verletzte, teilte Klitschko am Freitag früh bei Telegram mit. Unter anderem sei die bereits zuvor getroffene Südbrücke erneut Ziel der feindlichen Attacken gewesen.
„Das Ausmaß der Schäden an den Bauwerken können Experten erst nach Ende des Luftalarms untersuchen“, sagte der Bürgermeister. Er forderte die Bewohner der Hauptstadt auf, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Die Brücken über den Dnipro sind strategisch wichtig für die Stadt.
Hauptstadt Kiew „bebt“
„Angesichts der erschwerten Verkehrsbedingungen zwischen dem linken und dem rechten Ufer der Hauptstadt bitte ich die Einwohner, die Hauptstadt nicht mit dem Privatfahrzeug zu verlassen, sofern dies nicht unbedingt notwendig ist“, teilte Klitschko weiter mit. Der Raketenangriff des Feindes auf Kiew dauere an. Die Einsatzkräfte seien dabei, die Folgen der Attacke so schnell wie möglich zu beseitigen.
Augenzeugen vor Ort berichteten, dass die ukrainische Hauptstadt aufgrund der Angriffswelle regelrecht „beben“ würde. Mindestens 16 Angriffswellen wurden gezählt. Die Ukrainerin Olena Halushka erklärte süffisant: „Die ganze Nacht lang flogen und explodierten über unseren Köpfen Hunderte Beweise für Russlands aufrichtiges Streben nach Frieden.“
Medienberichten zufolge galt in allen Regionen des Landes während des kombinierten Raketen- und Drohnenangriffs Luftangriffsalarm. In der gesamten Ukraine waren Explosionen zu hören. Selbst in Polen ertönten aufgrund der Größe des Angriffes die Sirenen.
Oliver Carroll, „Economist“-Chefkorrespondent für die Ukraine, sprach von „herzzerreißenden Aufnahmen“. Etwa aus der Region Dnipropetrowsk in der Zentralukraine (siehe Tweet unten). „So sieht es nachts nur allzu oft aus, wenn ein ,Freund‘ und ,Humanitärer‘ gleich nebenan regiert.“
Damit bezieht er sich auf Kremlchef Putin, den der US-Gesandte Steve Witkoff als „humanitären Menschen“ gewürdigt hatte. Von Donald Trump wurde der Diktator beim China-Gipfel am Donnerstag zudem als „mein Freund“ zelebriert.
Putin drohte mit Vergeltung nach Attacken auf Krimbrücke
Russland hatte die Brücken in Kiew bereits in der Vergangenheit angegriffen. Danach attackierte die Ukraine erneut die umstrittene Brücke vom russischen Festland zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Kiew hatte die für die Versorgung der Einwohner wichtige Brücke in dieser Woche dreimal getroffen und dabei auch ein Stück der Autotrasse weggesprengt. Nur für den Zugverkehr kann die Brücke derzeit noch genutzt werden.
Putin drohte am Donnerstag angesichts der schweren Schäden an der Brücke eine harte Reaktion an. Er gehe davon aus, dass die russischen Gegenmaßnahmen „weitaus schmerzhafter“ sein werden als das, was Kiew mit der Krimbrücke getan habe, sagte er bei einer Pressekonferenz nach einem historischen Dreiergipfel mit US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im südchinesischen Shenzhen.
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