Putin drohte mit Vergeltung nach Attacken auf Krimbrücke

Russland hatte die Brücken in Kiew bereits in der Vergangenheit angegriffen. Danach attackierte die Ukraine erneut die umstrittene Brücke vom russischen Festland zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Kiew hatte die für die Versorgung der Einwohner wichtige Brücke in dieser Woche dreimal getroffen und dabei auch ein Stück der Autotrasse weggesprengt. Nur für den Zugverkehr kann die Brücke derzeit noch genutzt werden.