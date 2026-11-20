Donnerstagnachmittag kollidierte ein 25 Jahre alter Klagenfurter in Wernberg (Kärnten) in Folge eines Überholmanövers frontal mit einem anderen Pkw. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.
Kurz vor 18 Uhr war ein 25 Jahre alter Klagenfurter auf der B83 zwischen Lind ob Velden und Kaltschach, Gemeinde Wernberg, unterwegs. Beim Versuch einen anderen Fahrer zu überholen, übersah er offenbar ein entgegenkommendes Auto. Beide Pkw kollidierten, der 25-Jährige wurde schwer verletzt. Trotz Reanimationsversuchen erlag er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Der 50 Jahre alte Klagenfurter, der das zweite Auto gelenkt hatte, wurde verletzt ins LKH Villach gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.