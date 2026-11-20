Kurz vor 18 Uhr war ein 25 Jahre alter Klagenfurter auf der B83 zwischen Lind ob Velden und Kaltschach, Gemeinde Wernberg, unterwegs. Beim Versuch einen anderen Fahrer zu überholen, übersah er offenbar ein entgegenkommendes Auto. Beide Pkw kollidierten, der 25-Jährige wurde schwer verletzt. Trotz Reanimationsversuchen erlag er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.