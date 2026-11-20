Der Aufwärtstrend der Vancouver Canucks mit dem Vorarlberger Marco Rossi in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ist nach zwei Siegen hintereinander mit einer Auswärtsniederlage gegen Seattle Kraken gestoppt worden.
Die Kanadier gingen am Donnerstag (Ortszeit) in Seattle klar mit 1:5 als Verlierer vom Eis. Bei den Gastgebern überzeugte Berkly Catton mit einem Dreierpack, Rossi kam beim Liga-Schlusslicht 14:06 Minuten zum Einsatz.
Punkteserie von McDavid zu Ende
Connor McDavid von den Edmonton Oilers blieb unterdessen erstmals in dieser Saison nach 23 Spielen in Folge ohne Scorerpunkt. Der Oilers-Star schrieb beim 1:3 auswärts gegen Tampa Bay Lightning nicht an, führt die NHL-Scorerliste mit 55 Punkten aber weiter überlegen vor seinem Teamkollegen Leon Draisaitl (44) an. Für Edmonton war es die erste Niederlage nach zuletzt sechs Siegen.
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