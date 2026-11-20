Punkteserie von McDavid zu Ende

Connor McDavid von den Edmonton Oilers blieb unterdessen erstmals in dieser Saison nach 23 Spielen in Folge ohne Scorerpunkt. Der Oilers-Star schrieb beim 1:3 auswärts gegen Tampa Bay Lightning nicht an, führt die NHL-Scorerliste mit 55 Punkten aber weiter überlegen vor seinem Teamkollegen Leon Draisaitl (44) an. Für Edmonton war es die erste Niederlage nach zuletzt sechs Siegen.