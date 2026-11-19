1000 kostenlose Workshops in ganz Österreich

Der Staatssekretär will sich außerdem um zehn internationale KI-Experten bemühen, die nach Österreich kommen und heimische Unternehmen unterstützen sollen. Für die Bevölkerung ist eine große KI-Bildungsoffensive geplant. Laut Pröll sollen 1000 kostenlose Workshops in allen Bundesländern angeboten werden. Bei Kindern setzt Pröll auf das Taschenrechner-Prinzip: „Kinder müssen zuerst selbst lesen, schreiben, rechnen, sich konzentrieren und kritisch denken lernen.“ Der Staatssekretär spricht sich deshalb für bildschirmfreie Volksschulen aus.