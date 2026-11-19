Am Mittwoch sorgten österreichische-deutsche Pläne, TikTok Europa in europäische Hände zu bringen, für Aufregung. Dieser Vorstoß ist aber nur eine von 15 Maßnahmen in Alexander Prölls KI-Agenda, die er am Donnerstagabend vor 300 prominenten Gästen in erstmals präsentierte. Doch ein fertiger Plan ist das noch nicht.
Bis zu 72 Milliarden Euro zusätzlich an Wertschöpfung könnten möglich sein, wenn Österreich das Potenzial Künstlicher Intelligenz voll ausschöpft. Doch wie soll das gelingen? Prölls Agenda setzt auf bessere Infrastruktur, mehr Ausbildung und neue Unterstützung für Unternehmen. Eine fertige Strategie ist sie noch nicht.
Die Bevölkerung soll nun mitreden: Auf kipppunkt.gv.at können Bürger, Unternehmen und Institutionen die einzelnen Maßnahmen bewerten, kommentieren und eigene Vorschläge einbringen. Die Begutachtungsphase startet jetzt. „Wenn Künstliche Intelligenz unser aller Leben verändert, sollte auch die Frage, wie wir damit umgehen, nicht hinter verschlossenen Türen, sondern gemeinsam beantwortet werden“, sagt Pröll. Aus den Rückmeldungen soll eine koordinierte KI-Strategie entstehen, die im ersten Halbjahr 2027 vorliegen soll.
Rechenzentren möglichst „klein, grün und regional“
Ein Schwerpunkt sind die Rechenzentren. Sie liefern die Rechenleistung, die für KI nötig ist, sind aber in der Bevölkerung umstritten. Pröll will dafür eine österreichische Strategie vorlegen. Die Standorte sollen möglichst klein, grün und regional verteilt sein. Im Dezember soll die Roadmap präsentiert werden. Auf europäischer Ebene schlägt er außerdem vor, Rechenkapazitäten gemeinsam aufzubauen und zu nutzen.
Auch ein KI-Beirat soll helfen, mit der rasanten Entwicklung Schritt zu halten. Er soll Chancen und Risiken früh erkennen und regelmäßig Empfehlungen abgeben. Bei der Sicherheit geht es zudem um den Schutz kritischer Infrastruktur und die Vorsorge gegen künftige Angriffe durch Quantencomputer.
Der Mensch bleibt der Zweck. Die KI bleibt das Mittel.
Alexander Pröll, Digitalisierungsstaatssekretär
Bild: Eva Manhart
1000 kostenlose Workshops in ganz Österreich
Der Staatssekretär will sich außerdem um zehn internationale KI-Experten bemühen, die nach Österreich kommen und heimische Unternehmen unterstützen sollen. Für die Bevölkerung ist eine große KI-Bildungsoffensive geplant. Laut Pröll sollen 1000 kostenlose Workshops in allen Bundesländern angeboten werden. Bei Kindern setzt Pröll auf das Taschenrechner-Prinzip: „Kinder müssen zuerst selbst lesen, schreiben, rechnen, sich konzentrieren und kritisch denken lernen.“ Der Staatssekretär spricht sich deshalb für bildschirmfreie Volksschulen aus.
Ein großer Teil der Strategie behandelt auch das Thema KI und Mensch. Der Mensch soll auch bei wichtigen Entscheidungen Chef bleiben. KI kann etwa in Gesundheit, Justiz, Sicherheit oder Verwaltung unterstützen. Die Verantwortung soll aber am Ende bei einem Menschen liegen. Pröll meint: „Der Mensch bleibt der Zweck. Die KI bleibt das Mittel.“ Pröll will den Grundsatz, dass technischer Fortschritt dem Menschen dienen muss, sogar als Staatsziel in der Verfassung verankern.
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