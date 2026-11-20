Deutsche an Wasserfall gebissen

Auch in Thailand kam es in dieser Woche zu einem Zwischenfall mit einer großen Echse: Eine etwa 60 Jahre alte Deutsche war am Dienstag beim Besuch der Erawan-Wasserfälle in der Provinz Kanchanaburi von einem Bindenwaran gebissen worden. Die Touristin hatte ihre Füße im Wasser abgekühlt, als sich das Tier unter der Wasseroberfläche näherte, in ihren linken Fuß biss und versuchte, sie ins Wasser zu ziehen.