Vermeideter Tabellen-Blick statt Wunderherbst

Auch bei Amstetten vermeidet man den Blick auf die Tabelle, richtet ihn lieber auf’s eigene Konto. „Die Mannschaft hat sich vor der Saison ein Ziel gesetzt, wo sie im Winter stehen wollen“, verrät Trainer Andreas Gahleitner. „Da sind wir aktuell voll im Soll. Klar ist aber auch, dass um diese Marke zu erreichen, noch einige Punkte her müssen.“ Im letzten Mostviertler Wunderherbst samt Vize-Winterkrone waren’s 31 an der Zahl – „das geht sich nimma aus. Aber da ist alles aufgegangen, hat der Verein über den Verhältnissen gespielt.“