Die blau-gelben Vertreter in der zweiten Liga befinden sich vor dem Winter-Endspurt im tabellarischen Niemandsland. Da im Meisterrennen wohl kein Wörtchen mehr mitgeredet werden kann, werden die Ziele für die letzten vier Runden bei Admira, Amstetten und St. Pölten nun anderweitig gesteckt ...
Nach dem letzten Durchschnaufer geht’s für das Trio Admira, Amstetten und St. Pölten in großen Schritten in Richtung Winterpause – und quasi um Heidelbeeren. Denn während in der Vorsaison noch alle drei auf den vordersten Tabellenplätzen überwinterten, ist man heuer davon meilenweit entfernt. Im tabellarischen Niemandsland duelliert man sich höchstens um die NÖ-Winterkrone, muss daher seine Ziele für den Endspurt anders setzen...
Fehlende Kontrolle als Sargnagel
Bei der Admira, die im Rennen um den inoffiziellen und eher minder relevanten Titel die besten Karten hat, liegt der verschenkte Derbysieg noch immer im Magen. Auch wenn schon zwei Wochen her, fuchst Trainer Harry Suchard vor allem die zweite Halbzeit. „Wir haben die Kontrolle abgegeben, das müssen wir bis zum Winter wieder in den Griff bekommen“, so der 49-Jährige. „Jetzt geht’s aber Vollgas in Richtung Weihnachten. Mit hoffentlich möglichst vielen Punkten im Sackerl.“
Vermeideter Tabellen-Blick statt Wunderherbst
Auch bei Amstetten vermeidet man den Blick auf die Tabelle, richtet ihn lieber auf’s eigene Konto. „Die Mannschaft hat sich vor der Saison ein Ziel gesetzt, wo sie im Winter stehen wollen“, verrät Trainer Andreas Gahleitner. „Da sind wir aktuell voll im Soll. Klar ist aber auch, dass um diese Marke zu erreichen, noch einige Punkte her müssen.“ Im letzten Mostviertler Wunderherbst samt Vize-Winterkrone waren’s 31 an der Zahl – „das geht sich nimma aus. Aber da ist alles aufgegangen, hat der Verein über den Verhältnissen gespielt.“
Bislang zahme „Wölfe“ bekommen Biss zurück
Zumindest überraschend war auch St. Pölten als Winterkönig. Die Entthronung ist schon seit einigen Spieltagen fix, tangiert die Tabelle an der Traisen schon längst niemanden mehr. Die mauen zwölf erzielten Treffer und die damit schwächste Offensive, tut Coach Cem Sekerlioglu da wahrscheinlich am meisten weh. „Wir bleiben an dem Thema dran. Beim letzten Heimspiel gegen Wels haben zwei Treffer genügt, mal sehen wieviele wir gegen Voitsberg brauchen“, ist der 47-Jährige mit dem Aufwärtstrend vor dem Tor durchaus zufrieden.
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