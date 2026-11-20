Der Paralympics-Bronzene Thomas Grochar dachte schon einmal ans Aufhören – und tut es jetzt ganz leise wieder. Gibt es eine WM-Medaille zum Abschluss – oder hängt der bald 33-jährige Klagenfurter noch eine Saison dran? Der ÖSV-Skifahrer verrät seine Überlegungen.
Eigentlich wollte Paraski-Ass Thomas Grochar die Latten schon längst an den Nagel hängen. „Das war vergangene Saison vor den Paralympics in Cortina – ich bin da davor so einen Schmarren zusammengefahren, dass ich es sein lassen wollte“, erzählt der Klagenfurter.
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