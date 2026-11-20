Strafenflut beim Grand Prix von Las Vegas: Gleich fünf Formel-1-Piloten - darunter auch Weltmeister Kimi Antonelli – müssen in der US-Glücksspielmetropole von weiter hinten starten.
Im Mercedes des 20-Jährigen wird im drittletzten Saisonrennen der sechste Verbrennungsmotor (vier sind erlaubt) genutzt. In der Startaufstellung für den Grand Prix (Sonntag, 5 Uhr MEZ/live im sportkrone.at-Ticker) wird Antonelli um fünf Plätze zurückversetzt.
Wegen des Einbaus neuer Teile kassierten auch Oscar Piastri (McLaren), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) und Lance Stroll (Aston Martin) Startplatzstrafen.
Dauerregen dominiert Trainingstag
An einem von Regenfällen dominierten Trainingstag in Las Vegas stellte George Russell am Donnerstag (Ortszeit) die Bestzeit auf. Der Mercedes-Pilot drehte im zweiten Freien Training auf auftrocknender Strecke in der Wüste Nevadas die schnellste Runde. In der ersten Session hatte wegen Dauerregens kein Fahrer eine gezeitete Runde absolviert.
Antonelli, der als Weltmeister genauso feststeht wie sein Mercedes-Team in der Konstrukteurswertung, wurde Achter. Vierfach-Weltmeister Max Verstappen steuerte seinen Red Bull erst in den letzten fünf Minuten auf die Strecke, der Vorjahressieger belegte auf den Intermediate-Reifen den 13. Rang.
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