Dauerregen dominiert Trainingstag

An einem von Regenfällen dominierten Trainingstag in Las Vegas stellte George Russell am Donnerstag (Ortszeit) die Bestzeit auf. Der Mercedes-Pilot drehte im zweiten Freien Training auf auftrocknender Strecke in der Wüste Nevadas die schnellste Runde. In der ersten Session hatte wegen Dauerregens kein Fahrer eine gezeitete Runde absolviert.