Die ohnehin emotionale Debatte wurde auch durch die Probleme mit der aktuellen Antriebsgeneration beschleunigt. Rennfahrer müssen wider ihrer Natur mitunter vom Gas gehen, damit die Batterie wieder aufgeladen wird. Immer wieder hatte vor allem Verstappen die neuen Motoren scharf kritisiert. Sein Vertrag läuft bis einschließlich 2030. Die Rückkehr der V8-Aggregate, die von 2006 bis 2013 bereits zum Einsatz gekommen waren, reizt den Niederländer.