Am Rande des Formel-1-Spektakels in der US-Glücksspielmetropole Las Vegas wurde bekannt, dass ab 2030 die V8-Antriebe in die Motorsport-Königsklasse zurückkehren sollen.
Das bestätigten die Teamchefs Zak Brown (McLaren), Flavio Briatore (Alpine) und Dan Towriss (Cadillac). „Es gibt eine grundsätzliche Einigung. Alle sind begeistert“, sagte Brown über die mögliche Motorenreform. Es gehe nun nur noch darum, an den Details zu arbeiten. „Ich freue mich auf die neuen Motoren. Ich denke, jeder tut das.“ Eine Zustimmung des Motorsport-Weltrats des Automobil-Weltverbandes FIA gilt als Formsache.
FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem, der zuvor mit einem Comeback der dröhnenden V10-Motoren gescheitert war, hatte die Einführung des neuen Antriebs unterstützt. Damit wird die derzeitige Generation – eingeführt erst in dieser Saison – nach nur vier Jahren wieder Geschichte sein.
Neue Generation vom ersten Rennen an in der Kritik
Der Vorteil der V8-Aggregate: Besserer Sound, sie sind weniger komplex als die derzeitigen Antriebe mit Verbrennermotor und Batterie, und sie sind leichter. Mit 100 Prozent nachhaltigem Sprit wird schon seit dieser Saison gefahren.
Die ohnehin emotionale Debatte wurde auch durch die Probleme mit der aktuellen Antriebsgeneration beschleunigt. Rennfahrer müssen wider ihrer Natur mitunter vom Gas gehen, damit die Batterie wieder aufgeladen wird. Immer wieder hatte vor allem Verstappen die neuen Motoren scharf kritisiert. Sein Vertrag läuft bis einschließlich 2030. Die Rückkehr der V8-Aggregate, die von 2006 bis 2013 bereits zum Einsatz gekommen waren, reizt den Niederländer.
Vollzeit-Rennkommissare sollen kommen
Bereits ab der kommenden Saison will die Formel 1 dauerhaft Vollzeit-Rennkommissare einstellen. Der für die Regeln zuständige Weltverband FIA teilte vor dem drittletzten Saisonrennen mit, dass das Programm darauf abziele, in den kommenden Jahren eine Abteilung mit zwölf bis 15 hauptamtlichen Rennkommissaren aufzubauen. Dies soll zu einer weiteren Professionalisierung und mehr Konstanz in den Entscheidungen beitragen.
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