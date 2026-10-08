Test zeigt: ChatGPT for Teens ist nichts für Teens

Dem KI-Chatbot gelang es zudem nicht, den Jugendlichen in derartigen Gesprächen zuverlässig zu empfehlen, sich an eine Hotline oder eine Fachkraft zu wenden. Mehr als ein Viertel der gerechtfertigten Kriseninterventionen wurden bei den vom Institut getesteten psychischen Erkrankungen übersehen. Zudem wurde die 95-Prozent-Schwelle bei drei der fünf schwerwiegenden Beeinträchtigungen, die das Institut als kritische Kriterien definiert, nicht erreicht.